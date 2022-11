Flat tax per le partite iva: cosa cambia con la nuova Manovra

By

L’asticella per la flat tax era puntata molto in alto, ma a quanto pare le grandi ambizioni non possono diventare realtà.

L’obiettivo era raggiungere i 100 mila euro, ma invece ci si dovrà accontentare di 85 mila euro.

Una manovra da 85 mila euro

Una manovra di circa 30 miliardi, in cui il governo sarà impegnato nell’intervento sulla flat tax.

Di questi fondi, ben 22 miliardi saranno utilizzati per intervenire sulla crisi energetica, portando delle agevolazioni che porteranno essere utili a milioni di cittadini in difficoltà.

Oltre a questo, lo scopo è anche quello di aiutare autonomi e partita Iva, nonostante ci siano sicuramente grandissimi rischi.

Il governo avrebbe voluto dare man forte, aumentando la soglia fino ai 100 mila euro. Ciò però non è stato possibile, ragion per cui ci si dovrà accontentare.

Come annunciato dal sottosegretario all’economia, l’asticella arriverà a toccare poco più degli 85 mila euro.

Oltretutto il Governo è al lavoro per capire come si possa ridurre la soglia dopo la quale scatta in automatico la riduzione delle detrazioni fiscali.

I vari progetto del governo Meloni sul reddito di cittadinanza

Non si tratta dell’unica modifica su cui vuole puntare il Governo Meloni. In ballo c’è molto di più.

Sembra infatti che il governo abbia intenzione di mettere le mani anche sul reddito di cittadinanza, anche se attualmente non è ancora presente una proposta ben precisa.

La Lega, da parte sua, ha le idee ben chiare. Come spiega il sottosegretario Claudio Durigon, l’idea sarebbe quella di un sussidio che possa essere rinnovato in periodo più breve e con un assegno scalare.

Oltretutto l’idea si spinge anche altrove, in quanto il sussidio dovrà decadere anche nel momento in cui si rifiuterà una sola offerta di lavoro.

Cosa accadrà alle pensioni e ai superbonus?

Inoltre l’attenzione è posta anche sulle pensioni. Un tema molto delicato da affrontare con la Fornero.

La soluzione più ideale sembra quella di Quota 41, anche se con 62 anni di età.

Un primo confronto su questi temi è atteso sul tavolo del lavoro, in cui ci sarà un confronto tra la premier e il sindacato.

Nella manovra sono previsti anche l’innalzamento del tetto ai contanti che arriverà a 5 mila euro.

Sarà revisionato anche il superbonus 110% che passerà ai 90%.

Il percorso per il decreto aiuti invece sembra essere in discesa.

È presente già un pacchetto di misure definito, nel provvedimento saranno presenti anche al Gse per gli acquisti di gas e la possibilità per le imprese di erogare un premio ai dipendenti esentasse fino a 3mila euro.