Napoli-Empoli, probabili formazioni e statistiche

Dopo aver vinto anche lo scontro diretto contro l’Atalanta il Napoli di Spalletti torna al Maradona nell’ultima partita casalinga prima della sosta per il mondiale, in Campania arriva l’Empoli che viene dalla bella vittoria ottenuta in casa contro il Sassuolo.



Continua a vincere e convincere il Napoli di Spalletti, anche a Bergamo i partenopei sono usciti dal campo con i tre punti portandosi addirittura a +11 in classifica sull‘Inter e mantenendo il vantaggio sul Milan.

Con la sconfitta del Real Madrid nel posticipo di ieri sera il Napoli è, insieme al Benfica, l’unica squadra ancora imbattuta nei principali campionati nazionali.

Spalletti ha recuperato anche Osimhen che è immediatamente tornato sui suoi livelli abituali prendendosi la testa della classifica marcatori del campionato con 8 gol segnati.

L’Empoli viene dall’ottimo successo casalingo ottenuto contro il Sassuolo, la squadra di Zanetti è in netta crescita rispetto all’inizio di stagione e si trova attualmente al quattordicesimo posto in classifica, piazzamento perfettamente in linea con gli obiettivi della società toscana.



Napoli ancora senza Kvaratskhelia, Raspadori dovrebbe partire dall’inizio

Restano da valutare le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano è ancora alle prese con la lombalgia e rischia di non essere convocato per la sfida contro i toscani.

Al suo posto Spalletti dovrebbe lanciare Raspadori con il solito Osimhen a guidare l’attacco e Politano largo sulla corsia di destra.

Turnover possibile anche a centrocampo con Zambo Anguissa che potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Ndombele che completerà il centrocampo vicino a Lobotka e Zielinski.

Panchina anche per Juan Jesus con Ostigard che sarà il compagno di Kim al centro della difesa con Mario Rui e Di Lorenzo esterni davanti al solito Meret.

Empoli con il 4-3-1-2, Baldanzi titolare

Zanetti dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno superato il Sassuolo due giorni fa con Baldanzi ancora un volta titolare dietro a Satriano e Lammers che prenderà il posto dell’infortunato Destro.



A centrocampo Marin sarà il regista con Bandinelli e Haas a completare il reparto, in difesa la linea a quattro davanti a Vicario sarà composta da Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi.



Napoli-Empoli, statistiche

Il Napoli ha perso tutte le ultime tre partite giocate in Serie A contro l’Empoli, è una delle strisce aperte negative del club azzurro, anche con Piacenza e Modena i partenopei hanno perso le ultime tre.

Il Napoli ha vinto sei delle nove partite casalinghe in Serie A contro i toscani, i partenopei però hanno perso quella più recente quando Cutrone fissò il risultato sullo 0-1.

L’Empoli ha pareggiato tre delle ultime 5 trasferte in Serie A.

Il Napoli è imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe in Serie A con sette vittorie ed appena due pareggi.

I padroni di casa potrebbero vincere 10 partite consecutive in Serie A per la terza volta nella loro storia, le prime due furono sotto la gestione di Maurizio Sarri.