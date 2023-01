California: scomparso l’attore britannico Julian Sands

L’attore britannico Julian Sands è scomparso durante un’escursione tra le montagne della California in una delle zone colpite dal maltempo.

Nelle scorse ore è stato ufficialmente dichiarato disperso e ad annunciarlo è stato il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in California. Si sono perse le sue tracce a partire dal 13 gennaio 2023.

Scomparso l’attore Julian Sands: dichiarato disperso nelle ore scorse

Da poche ore l’attore Julian Sands è stato ufficialmente dichiarato disperso “missing”, a darne l’annuncio è stato il dipartimento dello sceriffo dalla contea di San Bernardino in California, a confermare anche la sua porta voce Gloria Huerta.

L’uomo di 65 anni famoso in tutto il mondo per essere l’interprete di alcuni dei più grandi film, “Camera con vista”, “Oceans’s Thirteen”, “Urla del silenzio”, ha fatto perdere le sue tracce nella serata del 13 gennaio 2023.

Julian Sands si era addentrato nell’area delle San Gabriel Mountains, che sono situate a sud della California, per effettuare un’escursione sul monte Baldy.

La squadra di ricercatori e di soccorso di montagna dopo un lavoro di ore intense via terra, ripercorrendo la strada fatta dall’attore, ha dovuto sospendere le ricerche per via delle difficili condizioni meteo che si stanno manifestando in queste ore sul territorio e che rendono difficile e pericolose le azioni di soccorso.

Nella zona dove Julian Sands è stato avvistato l’ultima volta c’è un forte rischio di valanghe, da giorni le autorità del luogo hanno più volte fatto presente e annunciato a scalatori ed escursionisti di non effettuare alcuna escursione in questi giorni, proprio a causa delle difficili condizioni meteo.

Sebbene il lavoro dei ricercatori e dei soccorritori sia stato sospeso, sono invece proseguite le ricerche con l’utilizzo di elicotteri e droni, e le autorità locali hanno pianificato di poter riprendere le ricerche via terra appena le condizioni meteo miglioreranno.

Una zona davvero particolare quella in cui si è addentrato Julian Sands che solo nell’ultimo mese ha dato via a quattordici missioni di soccorso, sia nella zona circostante che proprio sul monte Baldy.

Chi è Julian Sands

Difficile non conoscere Julian Sands, attore britannico, classe 1958, che da anni vive stabilmente sul suolo americano. È infatti un attore di successo e che abbiamo visto più volte sugli schermi grazie a film del calibro di “Camera con vista”, “Urla del silenzio”, “Vatel” e “Ocean’s Thirteen”.

La sua carriera ha avuto inizio nel 1984 con dei ruoli secondari ma già nel 1985 lo troviamo protagonista nel film “Camera con vista” che ottiene un incredibile successo, da qui la sua carriera esplode e prende parte a numerosi film.

L’ultimo film in cui è possibile vederlo è dello scorso anno “The Ghosts of Monday” un’agghiacciante storia horror che racconta di un gruppo di cineasti americani che si recano a Cipro per girare un particolare documentario nel famoso Hotel Gula.

L’Hotel Gula è un resort che molti anni prima era popolare e che è stato protagonista della morte di circa 100 persone in circostante misteriose.

Non resta che aspettare che le operazioni di soccorso via terra riprendano e che l’attore possa essere ritrovato in salute.