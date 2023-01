Previsioni Meteo del 19 gennaio 2023

Continua il maltempo sull’Italia anche nella giornata del 19 gennaio 2023, sono attesi freddo e deboli nevicate nella zona Nord, mentre il tempo sarà instabile sia sulla zona centrale che sulla Sardegna con possibili nevicate a bassa quota.

L’aria Artica arrivata sulla nazione nei giorni scorsi porterà un ulteriore calo delle temperature nelle prossime ore e qualche possibile nevicata anche nelle zone di pianura. Nel Sud Italia arriva un aumento della nuvolosità con numerosi precipitazioni.

Meteo Italia nella giornata del 19 gennaio 2023

L’Aria Artica arrivata nelle scorse ore che sta devastando la nazione con numerosi eventi temporaleschi, nubifragi e danni su tutto il territorio si intensificherà nelle prossime ore, portando un ulteriore calo delle temperature.

Per la giornata di oggi è previsto a Nord un ulteriore calo delle temperature con diverse nevicate, le nevicate dovrebbero arrivare, seppur deboli, anche nelle zone di pianura. Le regioni interessate da questi fenomeni sono Lombardia, Triveneto, ed Emilia Romagna.

Nella zona centrale il tempo rimane instabile, esattamente come le scorse ore, soprattutto nelle zone Tirreniche. Continueranno perciò piogge sparse su tutto il territorio centrale e con possibili nevicate a bassa quota.

Ad essere interessate dalle nevicate saranno soprattutto le regioni di Toscana e Umbria, e poi tutta la fascia degli Appennini. Anche in queste zone è previsto un calo delle temperature generale.

Nella zona invece del Sud Italia e delle Isole, il clima sarà molto particolare. Il cielo sarà nuvoloso su tutta la Sardegna dove si verificheranno precipitazioni sparse sul territorio e dove sono attese anche diverse nevicate tra i 500 e i 700 metri.

Al Sud Italia invece ci sarà un aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse sul territorio, le regioni particolarmente interessate dalle piogge saranno Campania, Basilicata solo la parte tirrenica, Calabria e Sicilia. Anche qui è attesa la neve con possibili deboli nevicate tra i 900 e 1000 metri.

Anche in Puglia è possibile qualche isolato fenomeno di pioggia, e per tutto il Sud e le isole, come per il resto della nazione, ci sarà un ulteriore calo delle temperature.

Meteo dei prossimi giorni

Il maltempo non abbandonerà la Penisola italiana ma anzi ci accompagnerà per tutto il week end. Nella giornata di sabato al Nord ci sarà un tempo ancora incerto con nevischio anche sulle colline, le temperature andranno leggermente in aumento di pochi gradi.

Nella zona centrale invece troveremo ancora un tempo molto instabile soprattutto sul versate adriatico, il Lazio sarà colpito da intense piogge e rovesci, e sono attese le nevicate anche nelle zone di pianura, la neve dovrebbe manifestarsi già a 100 – 300 metri. Anche qui ci sarà un aumento delle massime di qualche grado.

Il Sud invece sarà caratterizzato da nubi, piogge, temporali soprattutto nella Puglia e nella Lucania, ma anche nella zona tirrenica che interessa Calabria e Sicilia. La neve arriverà sugli Appennini a partire dai 400-600 metri. Qui le temperature sono destinate a scendere nuovamente.

Per la giornata di domenica invece ci sarà un miglioramento generale della situazione. Il Nord si divide in due con la parte Ovest che sarà interessata da ampie schiarite, mentre nella parte Est ci saranno ancora nubi e possibili nevicate soprattutto sulle Dolomiti.

Anche la zona centrale la troviamo divisa, con la parte tirrenica dove ci saranno schiarite e sole, e nella parte adriatica con piogge deboli, e neve sul Gran Sasso.

A Sud invece troviamo bel tempo e schiarite nella parte tirrenica, alcune nevicate ancora sulla Campania e sulla Calabria. Nella zona Adriatica invece incontriamo un cielo coperto, pioggia moderata sia sul versante adriatico che su quello ionico, e nevicate sulle Murge.

Nelle Isole tornerà invece il bel tempo nella zona catanese mentre su Palermo e le zone circostanti sono attese forti piogge, in tutto il resto del territorio sole a volontà.