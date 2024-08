Nonostante manchi oltre un mese all’inizio delle lezioni, c’è già chi fa il conto alla rovescia per sapere quando dovrà tornare sui banchi di scuola.

Ogni regione inizia in un giorno diverso, prima o dopo, a seconda di quelle che sono le festività previste durante l’anno scolastico.

Calendario scolastico 2024/2025: l’inizio delle lezioni Regione per Regione

Siamo ancora in piena estate, ma c’è già chi freme per sapere quando ricomincerà la scuola. Allora vediamo quali sono le date di inizio delle lezioni per le diverse regioni italiane:

Abruzzo: 16 settembre 2024

Basilicata: 16 settembre 2024

Bolzano: 5 settembre 2024

Calabria: 16 settembre 2024

Campania: 12 settembre 2024

Emilia-Romagna: 16 settembre 2024

Friuli Venezia Giulia: 11 settembre 2024

Lazio: 16 settembre 2024

Liguria: 16 settembre 2024

Lombardia: 12 settembre 2024 (5 settembre per le scuole dell’infanzia)

Marche: 11 settembre 2024

Molise: 12 settembre 2024

Piemonte: 11 settembre 2024

Puglia: 16 settembre 2024

Sardegna: 12 settembre 2024

Sicilia: 12 settembre 2024

Toscana: 16 settembre 2024

Trentino: 9 settembre 2024

Umbria: 11 settembre 2024

Valle d’Aosta: 11 settembre 2024

Veneto: 11 settembre 2024

Per quanto riguarda le festività, a parte quelle nazionali, il collegio docenti può decidere eventuali giorni di festa durante l’anno, ecco perché alcune Regioni partono prima con l’inizio della scuola, altre dopo. Vediamo quali sono le festività scolastiche per l’anno 2024/2025 comuni a tutte le Regioni d’Italia: