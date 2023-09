L’uomo non aveva accettato il fatto che la donna si fosse sottoposta a un’operazione chirurgica per dimagrire. Sono così iniziati maltrattamenti e vessazioni, che la donna ha denunciato agli agenti di Castellammare di Stabia.

Sono stati proprio i poliziotti a mettere fine all’incubo della vittima, arrestando il suo compagno, un 42enne di Torre Annunziata (Napoli) che è stato ora tradotto nel carcere di Poggioreale.

Maltratta e aggredisce la compagna: 42enne arrestato a Napoli

Si è sottoposta a un intervento per dimagrire, ma quella decisione si è tramutata in un vero e proprio incubo per una donna di Napoli, che dopo l’operazione ha iniziato a subire le minacce e le violenze del compagno, che pare non accettasse il cambiamento fisico della donna. Minacce e maltrattamenti sono diventati il suo pane quotidiano, e sono andati avanti per oltre due anni, fino a quando la vittima non ha deciso di porre fine alle continue vessazioni dell’uomo.

È scattata quindi la denuncia alle forze dell’ordine, e questa mattina gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia (Napoli), in esecuzione dell’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, hanno arrestato l’uomo. Si tratta di un 42enne, su cui pende ora l’accusa di maltrattamenti.

Nonostante la donna avesse deciso di rifugiarsi in una casa protetta, per sfuggire alle violenze fisiche e psicologiche del suo compagno, l’uomo non aveva mai smesso di seguirla e controllarla, fino a impedirle di stare da sola fuori casa. Aveva iniziato a controllarle il cellulare e l’abbigliamento, negandole di fatto la libertà anche per le piccole azioni quotidiane. L’indagato si trova ora nel carcere di Poggioreale.