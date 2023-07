Caldo rovente colpisce queste regioni italiane, si sfiorano i 50 gradi: ecco dove

Caldo rovente colpisce queste regioni italiane, si sfiorano i 50 gradi qui. Ecco cosa dicono i meteorologi.

La tempesta di calore preannunciata poche settimane fa dagli esperti del tempo, è attivata. Caronte, che ha preso il posto del ciclone Cerbero, sta infiammando l’Italia con temperature record, davvero senza precedenti.

Nelle regioni settentrionali, in questi giorni si sono superati i 35 gradi. 40 invece quelli toccati a Roma e ben 45 sulle isole di Sicilia e Sardegna.

Un brevissima tregua da questo calore così intenso, si è registrata solo ad Udine e nel Friuli-Venezia Giulia, dove temporali violenti e vento forte hanno messo a repentaglio la sicurezza degli abitanti.

Nelle scorse ore, il maltempo ha raggiunto anche alcune città settentrionali: tra Gessate e Gorgonzola, una spaventosa tromba d’aria, accompagnata da forti grandinate, ha costretto i Vigili del Fuoco ad intervenire per rischio allagamenti e cadute di alberi. Al momento è attiva ancora l’allerta meteo arancione con probabili temporali fino a mercoledì 25 luglio.

In altre regioni dello Stivale invece il bel tempo continua ad essere protagonista del quadro climatico. Le alte temperature non accennano a diminuire, al contrario: in queste zone il calore rovente è insostenibile e non è finita: stanno per arrivare i 50 gradi qui.

Sta per arrivare un caldo rovente senza precedenti: temperature record in queste regioni italiane. Ecco dove si toccheranno i 50 gradi. Sotto osservazione la Sicilia che in questi giorni diventerà un deserto bollente: proprio su quest’isola arrivano temperature da bollino rosso: + 50 gradi e un tasso di umidità superiore all’80%.

Nella città di Catania, le temperature potrebbero essere ancora più alte, attenzione se vivete qui o se siete in vacanza: la Protezione Civile consiglia di non uscire nelle ore più calde della giornata, di idratarsi frequentemente e di indossare protezioni come cappelli e creme solari. Il sole sarà rovente.

Non è migliore la situazione nelle regioni meridionali. Anche nella città di Foggia arrivano i 50 gradi mentre a Roma si supereranno i 46 gradi. Giornate bollenti anche nelle città campane con temperature superiori ai 42 gradi. Come è possibile che le temperature siano così alte?

Secondo l’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, il caldo così rovente è da attribuire al surriscaldamento globale che sta influenzando anche i mari italiani e non solo: le acque sono sempre più calde e inadatte ad ospitare alcune specie marine che col tempo finiranno per estinguersi. La situazione è piuttosto preoccupante e tra qualche anno, secondo gli esperti, destinata a peggiorare ancora di più.

L’Italia si prepara ad accogliere la seconda, rovente ondata di calore. Una bolla di aria calda proveniente dalla Tunisia, si sposterà dalle regioni del Mare Egeo a quelle mediterranee.

Secondo le indagini condotte dall’Extreme Forecast Index, il nostro Stivale si ritroverà a vivere un’estate bollente: temperature altissime ed insolite si registreranno in tutta Italia ma ad essere travolte dal caldo rovente soprattutto le regioni meridionali: i 50 gradi attesi in Sicilia e non solo su questa isola, non si sono mai registrati prima.