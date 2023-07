Su quella spiaggia è attivo il divieto d’accesso ai cani, ma una turista l’ha infranto provocando, così, una rissa con gli altri bagnanti. Si è presentata, infatti, sul bagnasciuga con due pastori maremmani.

È stato solo l’intervento della Polizia Locale che ha impedito che potesse accadere il peggio. Vediamo insieme cosa è successo.

Cani in spiaggia dove è vietato

Una turista maleducata? O semplicemente qualcuno che aveva voglia di infrangere le regole? Sta di fatto che, alla fine, dopo la rissa, si è beccata anche la multa. Questo è ciò che è accaduto a Portonovo, sul litorale marchigiano dove una turista, nonostante il divieto d’accesso sulla spiaggia ai cani, si è presentata con due pastori maremmani e, alla fine, si è anche tuffata in acqua insieme a loro.

Anche se è vietato, molto spesso sono soprattutto i cani di piccola taglia ad andare in spiaggia insieme ai loro padroni, magari nascosti o camuffati in qualche borsa da spiaggia. Ma i pastori maremmani che, insieme alla loro padrona, ieri pomeriggio sono arrivati sulla spiaggia in considerazione, non sono di certo passati inosservati o nascosti da qualche borsa.

I due cani sono arrivati sulla battigia insieme alla loro padrona ed alla figlia di lei e si stavano godendo il mare e la spiaggia, nella spiaggia libera accanto alla Capannina e prima di imboccare l’accesso vietato, per la spiaggia della Vela, piena di gente.

Da lì, la protesta di alcuni bagnanti che, vedendo i due grossi cani e conoscendo il divieto circa la loro presenza su quel tratto di spiaggia, hanno invitato la donna con gentilezza ad allontanarsi e a lasciare la spiaggia stessa. Ma la donna si è rifiutata, facendo degenerare una semplice e civile discussione in rissa verbale dove, per fortuna, nessuno però è arrivato alle mani.

Turista rifiuta di allontanarsi: multa di 200 euro

Nessuno è riuscito a far cambiare idea alla turista per allontanarsi dalla spiaggia con i suoi cani, allorchè i bagnanti hanno avvertito il 112. L’intervento della polizia locale che, con attenzione, ha ricostruito quanto stava accadendo, arrivando infine a notificare alla turista una multa di 200 euro, così come previsto dal Comune di Ancona (di cui Portonovo è comune), circa il divieto di presenza di cani su quel tratto di spiaggia.

Ma, a quanto ricostruito, non è il primo episodio del genere che accade circa il divieto d’accesso dei cani sulla spiaggia. Anche a Mezzavalle, dove il divieto è ben visibile a tutti coloro che accedono alla spiaggia, questo non viene rispettato. L’ordinanza comunale afferma che è vietato portare cani nei mesi estivi su quelle spiagge e la multa è salata, di 200 euro.