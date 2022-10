Martin conquista la Pole Position, soltanto 9° Pecco Bagnaia

Seconda pole position consecutiva per Jorge Martin che si conferma in grande forma anche in Malesia con una prova praticamente perfetta. Cade Pecco Bagnaia ma riesce a strappare la nona posizione davanti al rivale Quartararo che partirà dal dodicesimo posto



Sorride a metà Pecco Bagnaia, le qualifiche non sono all’altezza del suo talento ma il pilota italiano partirà comunque davanti a Fabio Quartararo con la possibilità dunque di operare il definitivo sorpasso in classifica sul campione del mondo in carica.

Il vero protagonista è ancora una volta Jorge Martin che si dimostra fenomenale nel giro unico garantendosi la possibilità di partire davanti a tutti domani nel Gran Premio della Malesia.

Prestazione mostruosa quella dello spagnolo che piazza il miglio tempo sfiorando di mezzo secondo il record assoluto della pista, è lui il più in forma del mondiale in questo momento.

Ci si aspettava tanta pioggia in Malesia invece il tempo grazia i piloti che gareggiano sull’asciutto; i big non ne approfittano con Martin che sfrutta al meglio l’occasione guadagnando la seconda pole position consecutiva.

If tomorrow is a title decider, the battle starts from P9 🤯@88jorgemartin starts on pole with a new all-time lap record while the #MotoGP World Championship contenders start from the middle of the grid ⚔️#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/3Qd1o3CJJ9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 22, 2022

Bagnaia nono, Quartararo solo dodicesimo

Unico a tenere il passo dello spagnolo è il nostro Enea Bastianini che partirà dalla seconda posizione provando ad aggredire subito Jorge Martin in gara.

Il risultato non esaltante non deve scoraggiare Bagnaia che ha assolutamente la possibilità di rimontare e giocarsi il gran premio fino alla fine.

Pecco nelle prove libere ha dimostrato di avere il passo migliore di tutti nonostante le gomme usate motivo per cui la rimonta rimane assolutamente possibile.

Gran passo però anche per Bastianini che avrà sicuramente il vantaggio di partire dalla seconda posizione.

In generale anche in Malesia la Ducati sembra nettamente favorita rispetto alle rivali, Pecco Bagnaia ha il primo grande match Point per vincere il mondiale, chance che dovrà giocarsi bene senza fretta e nervosismo.

Tanto dipenderà anche dal meteo, anche per domani è prevista pioggia vedremo se la situazione cambierà nuovamente.

Da segnalare ancora una volta un Quartararo quasi disastroso, il campione del mondo in carica sembra non avere più la forza per riprendersi, tutto ora (o quasi) è nelle mani di Pecco Bagnaia.