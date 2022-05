Calciomercato, Perisic si avvicina al Tottenham

Reduce da una delle migliori stagioni della sua carriera, Ivan Perisic sarebbe pronto a riabbracciare Antonio Conte che lo vorrebbe come rinforzo per il suo Tottenham.

Una stagione straordinaria per Ivan “il terribile” che a suon di accelerazioni sulla fascia sinistra ha contribuito al trionfo interista in Coppa Italia e alla conquista della Supercoppa Italiana Frecciarossa, entrambi i titoli vinti contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Le recenti prestazioni del croato hanno esaltato il pubblico interista, inizialmente critico verso il suo numero 14 ma ora follemente innamorato di Ivan.

Tottenham are closing on Ivan Perisić deal, work in progress since Monday. Perisić wants to anticipate the final «green light» as he’s now ready to accept two-year deal. ⚪️🇭🇷 #THFC

Croatian winger is really one step away from Spurs – just waiting for his communication to Inter. pic.twitter.com/2KoPtkVsGL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2022