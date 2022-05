Getta l’aglio nel WC, accade l’inimmaginabile: in tanti lo fanno prima di andare a letto

Chi conosce tutte le proprietà benefiche dell’aglio alzi la mano! Ma soprattutto hai mai provato a gettarlo nel water?

Proprio così, questa piccola pianta bulbosa della famiglia Amaryllidaceae è molto preziosa e nasconde dentro di sé mille sorprese.

Tutti gli utilizzi dell’aglio

Esistono diversi modi per utilizzarlo, partendo ovviamente da quello principale, cioè funge da condimento nelle varie pietanze culinarie, grazie al suo inconfondibile profumo e deciso gusto afrodisiaco.

Come fare a meno di un bel piatto di pasta: aglio, olio e peperoncino? Ma oltre al suo primissimo ruolo, l’aglio può veramente essere impiegato per tantissimi altri scopi.

Fin dall’antichità è considerato un antibiotico naturale e un rimedio soprattutto contro i malanni stagionali come il raffreddore e l’influenza, quindi si può considerare a tutti gli effetti una pianta officinale. Nell’antica Roma ad esempio, soldati e marinai ne facevano uso per aumentare la resistenza alla fatica.

Come detto prima, l’aglio ha svariate proprietà e tra le più importanti vi sono:

quella antinfiammatoria e antisettica

e permette una buona digestione

ha proprietà antitumorali

antiossidante, perché contrasta il diabete, l’ipertensione e il colesterolo alto per questo è un buonissimo alleato della salute del cuore

Getta l’aglio nel water, accade l’inimmaginabile!

Pensate che sia finita qui? Certo che no! Un altro dei suoi super poteri che va assolutamente svelato è sicuramente quello di aiutante nelle varie pulizie giornaliere, in particolare in quella stanza dove un pochino per tutti è una vera scocciatura dover igienizzare e disinfettare: il bagno.

Sul mercato al giorno d’oggi possiamo trovare un’infinità di prodotti chimici diversi per mantenere la nostra casa pulita e profumata… ma come la mettiamo con il danno che rechiamo all’ambiente?

Esiste un modo facile, comodo e 100% naturale che ci aiuterà a risolvere questo problema. Metti nel wc del tuo bagno uno spicchio d’aglio sbucciato prima di andare a letto e lascialo agire tutta la notte, la mattina seguente al risveglio, risciacqua il tutto tirando lo sciacquone.

Inoltre puoi rimuovere quelle fastidiose macchie gialle che si vengono a creare ogni tanto per via del calcare: fai bollire due litri di acqua aggiungendo quattro spicchi di aglio sbucciati, lascia poi raffreddare la miscela. Appena pronta versala all’interno del water pulendo con lo scopino del wc, vedrai che le macchie spariranno in un baleno.

Tutto questo accade proprio perché l’aglio elimina del tutto batteri e funghi dalle superfici, impedendo anche la loro ricomparsa.