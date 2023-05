Cagliari, sindaco polacco precipita dalla finestra di un albergo

Era in Italia per una serie di visite istituzionali, ma mentre era in hotel a Cagliari è successo qualcosa. Un sindaco polacco, di 44 anni, è precipitato nel vuoto dal quarto piano.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto e, apparentemente, sembra si tratti di un incidente. Cerchiamo di capire meglio.

Cagliari, sindaco precipita da una finestra

Aveva 44 uomo l’uomo che, questa notte intorno alle ore 2, è precipitato dalla finestra della sua camera d’albergo, nel pieno del centro storico a Cagliari. Si tratta di un primo cittadino polacco che era in Italia, insieme ad altri suoi colleghi, per alcuni impegni di carattere istituzionale.

Una tragedia, forse un indicente, sul quale però la Polizia scientifica sta ancora indagando ed effettuando rilievi. Stando ad una primissima ricostruzione, l’uomo era in camera con un suo collega, all’hotel “Due Colonne”. A quanto sembra, era seduto sul davanzale della finestra al quarto piano della struttura stessa, quando avrebbe perso l’equilibrio.

È precipitato dal quarto piano per circa 10 metri. È morto sul colpo. Al momento, chi sta indagando esclude la pista dell’aggressione e dell’omicidio, puntando il tutto su quello che sembra, con molta probabilità, esser stato uno sfortunato incidente.

A lanciare l’allarme e a chiamare le forze dell’ordine e i soccorsi è stato un passante. All’arrivo dell’ambulanza, i medici non hanno potuto far nulla per l’uomo, era morto sul colpo. Intervenuti sul posto, anche gli agenti di Polizia, insieme ai loro colleghi della Scientifica, per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica di quanto sfortunatamente è accaduto.

L’uomo ha, probabilmente, perso l’equilibrio

Stando alla ricostruzione che, di minuto in minuto si fa sempre più chiara, il sindaco 44enne era seduto sul davanzale della finestra della sua stanza, dove alloggiava insieme ad un suo collega. Non si sa ancora per quale motivo l’uomo stesse in equilibrio così sulla finestra. All’improvviso, con molta probabilità, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per oltre 10 metri, senza che il collega che era in stanza con lui potesse far nulla. Tutto è stato molto rapido.

A lanciare l’allarme è stato un passante che ha visto l’uomo riverso a terra, anche se erano le due di notte. Immediatamente accorsi sul posto sia i medici del 118 quanto le forze dell’ordine. I medici hanno subito prestato soccorso all’uomo ma, purtroppo, per lui non c’è stato più nulla da fare: era già morto.

La Polizia, invece, ha subito iniziato i rilievi per capire come mai l’uomo, accidentalmente, fosse caduto e precipitato da quell’altezza e quanto il suo collega di stanza non abbia potuto far nulla perché ciò accadesse. Le indagini, come dicevamo, sono ancora in corso ma è quasi con certezza che si sia trattato di un fatale incidente.

L’uomo, lo ricordiamo, era un sindaco polacco di 44 anni e si trovava in Italia insieme ad altri suoi colleghi per alcuni impegni istituzionali.