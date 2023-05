Hai visto per primo l’anziano o la donna? La risposta svela un lato oscuro di te

I test della personalità che troviamo in rete, seppur senza alcuna valenza scientifica, possono aiutarci a capire qualcosa in più sia del nostro carattere sia di quello altrui. In questo caso, ad esempio, hai visto per primo l’anziano o la donna? Ecco qual è il risultato del test in base alla tua risposta.

La personalità, come indica il termine stesso, è una cosa molto personale che varia da persona a persona, e che trova le sue fondamenta sia nel carattere sia nelle esperienze di vita di ognuno. Ciò che affrontiamo, infatti, ci rende chi siamo, e ciò si va a sommare con le qualità insite in noi stessi fin dalla nascita.

Esistono, infatti, vari tipi di persone: quelle estroverse e quelle più introverse; quelle che posseggono una naturale propensione verso il prossimo e quelle che, al contrario, non conoscono neanche il significato del termine “empatia”. Alcuni sono più coraggiosi di altri; irruenti o determinati; c’è chi è facilmente influenzabile e chi, invece, rimane fermo sulle proprie convinzioni. Insomma, ce n’è per tutti, ed è davvero difficile, a prima vista, individuare quale sia la propensione di coloro i quali ci troviamo di fronte.

Non è raro, inoltre, fare fatica anche a capire sé stessi, a volte, perché ci sono alcuni aspetti della personalità che, più di altri, non riusciamo ad accettare o a gestire e tirare fuori. Se ciò rappresenta un problema o un disagio importante è bene indicato rivolgersi a esperti del settore in grado di aiutarci. Se, invece, vogliamo divertirci, da soli o in compagnia, a scoprire un lato di noi stessi che magari neanche conosciamo, questo test della personalità può fare al caso nostro.

Hai visto prima l’anziano o la donna?

I test della personalità, il più delle volte, si basano su una serie di illusioni ottiche che ingannano vista e cervello. Immagini come quella soprastante, ad esempio, racchiudono in realtà due figure distinte, e in base a ciò che vediamo di primo acchito possiamo capire qualcosa in più sulla nostra personalità.

In questo caso, ci troviamo di fronte a un’illustrazione molto particolare in cui è possibile riscontrare due sagome: la prima è quella di un uomo anziano che dorme in posizione supina; la seconda, invece, raffigura una donna sdraiata, con i capelli da un lato e il viso rivolto verso sinistra. E tu? Che cosa vedi per primo? La risposta va data in maniera istintiva, senza soffermarsi a riflettere. Solo così potremo essere certi che sia stata la parte più attiva del nostro cervello a rispondere. Arrivati a questo punto, è possibile finalmente rivelare il risultato del test.

Due modi diversi di vedere le cose

Nel caso in cui, guardando l’immagine in questione, avessi visto un uomo sdraiato con gli occhi chiusi, vuol dire che sei una persona particolarmente ansiosa e, spesso, ti capita di sentirti un po’ solo.

Se, al contrario, sei riuscito a vedere la donna, vuol dire che sei un abile osservatore, e che riesci a comprendere coloro i quali ti circondano anche solo con uno sguardo.