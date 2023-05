Ursula Von der Leyen è a Kiev per confermare il sostegno dell’UE

Oggi, 9 maggio 2023, Ursula Von der Leyen è arrivata a Kiev per confermare il sostegno dell’Unione Europea all’Ucraina nel conflitto. Pubblicata sul suo profilo Twitter una foto a conferma del suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kiev.

La Von der Leyen ha dichiarato: “È bello essere di nuovo a Kiev. Dove i valori che ci stanno a cuore vengono difesi ogni giorno. Quindi è il luogo così adatto per celebrare la Giornata dell’Europa.” Oggi 09 maggio è la Festa dell’Europa e il presidente ucraino Zelensky ha deciso di celebrarla anche nella sua nazione.

Ursula Von der Leyen è arrivata a Kiev

Sono circa le 07 del mattino, di oggi 09 maggio 2023, quando Ursula Von der Leyen pubblica sul suo profilo ufficiale Twitter una foto che la ritrae al suo arrivo in Ucraina. La foto è stata scattata presso la stazione ferroviaria di Kiev.

Nella didascalia si legge: “È bello essere di nuovo a Kiev. Dove i valori che ci stanno a cuore vengono difesi ogni giorno. Quindi è un luogo così adatto per celebrare la Giornata dell’Europa. Accolgo con favore la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di celebrare il 09 maggio la Festa dell’Europa anche qui in Ucraina”.

La presidente della Commissione europea ha intrapreso questo viaggio nella capitale ucraina per ribadire il sostegno dell’UE all’Ucraina nel conflitto contro la Russia.

Al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kiev la Von der Leyen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti che erano li per accoglierla.

La presidente della Commissione UE ha affermato che l’Europa sta continuando a lavorare per aumentare la pressione sulla Russia, che l’attenzione è principalmente rivolta all’attuazione delle sanzioni e al prendere misure contro le varie elusioni che possa intraprendere la nazione russa.

Questo sarà anche uno dei temi che la Von der Leyen affronterà durante il suo incontro con il presidente Zelensky. La sua dichiarazione è stata diffusa da un cronista della European Newsroom.

Ursula Von der Leyen ha poi voluto sottolineare che l’UE ha tutta l’intenzione di chiudere qualsiasi scappatoia possa cogliere la nazione russa per eludere le varie sanzioni che sono state messe in campo per contrastarla a causa del conflitto contro l’Ucraina.

Ha poi dichiarato che la sua presenza a Kiev in questa giornata è simbolica, il 09 maggio infatti si celebra la Giornata dell’Europa.

È inoltre un messaggio ben chiaro e definito che l’UE è al fianco dell’Ucraina e lavora con lei su molte questioni in corso, non solo su quelle che riguardano il conflitto con i russi.

L’incontro con il presidente Zelensky

È atteso per oggi l’incontro con il presidente Zelensky nel quale parleranno non solo del conflitto in corso e delle sanzioni previste per la Russia, ma anche delle varie azioni che si possono mettere in campo per evitare scappatoie ai russi.

Gli altri temi che verranno toccati poi riguarderanno il percorso che l’Ucraina dovrà intraprendere per avvicinarsi all’Unione Europea, quindi tutte le riforme necessarie che la nazione ucraina dovrà adottare per poter entrare nell’UE.

Si parlerà poi del dossier sull’export del grano e si affronterà poi il grande dibattitto sulla ricostruzione post-bellica.

Nei prossimi mesi inoltre l’esecutivo europeo dovrà analizzare che siano state messe in campo le riforme necessarie per l’entrata dell’Ucraina in UE soprattutto quelle che riguardano l’anticorruzione.

Dalle prime informazioni che giungono sembra che il momento in cui i Paesi dell’UE si riuniranno per decidere se avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE dovrebbe avvenire il prossimo ottobre 2023, la decisione però sembra tutto purché scontata per permettere l’ingresso agli ucraini sarà necessario il voto favorevole di tutti e 27 i Paesi.