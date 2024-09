I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, trovando il corpo della madre 78enne.

Il 54enne è stato quindi denunciato.

Cagliari, nasconde la madre morta nel freezer per intascarne la pensione

A Sarroch, nella Città metropolitana di Cagliari, un uomo di 54 anni è stato denunciato per aver nascosto il corpo della madre nel freezer per continuare a percepire la sua pensione. La donna, di 78 anni, sarebbe morta per cause naturali circa due anni fa, probabilmente durante il periodo del Covid. I carabinieri hanno scoperto il corpo durante una perquisizione nella casa dell’uomo.

Ora, il corpo è stato sequestrato e sarà eseguita un’autopsia per determinare con precisione le cause e il momento del decesso.