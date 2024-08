Allarme legionella nel milanese: quattro morti e oltre 50 contagi in pochi mesi

Le autorità sanitarie stanno cercando di individuare la fonte dell’acqua contaminata per prevenire ulteriori contagi.

La legionellosi si trasmette principalmente attraverso l’inalazione di aerosol contaminati, che possono essere prodotti da fontane, docce, vasche idromassaggio, torri di raffreddamento e altri sistemi idrici. Il batterio non si trasmette da persona a persona, né bevendo acqua contaminata, perché la malattia insorge nel momento in cui il batterio raggiunge il sistema respiratorio.

Allarme legionella nel milanese: quattro morti e 53 contagi

Da diversi mesi è attivo un focolaio di legionellosi nella provincia di Milano. Dal mese di aprile, sono stati registrati 53 casi di legionellosi, con 4 decessi. La maggior parte dei casi (89%) si è verificata a Corsico, mentre i restanti casi sono stati segnalati a Buccinasco.

La legionellosi è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila, che può proliferare in ambienti artificiali come serbatoi d’acqua, tubature e piscine. Le autorità sanitarie stanno lavorando intensamente per individuare la fonte dell’acqua contaminata e prevenire ulteriori casi.

I sintomi della legionellosi

I sintomi della legionellosi possono variare, ma generalmente includono: febbre alta, spesso superiore ai 39°C, tosse, che può essere secca o produttiva, difficoltà respiratorie come mancanza di respiro, dolori muscolari e mal di testa, stanchezza e debolezza, dolori al petto, sintomi gastrointestinali, come nausea, vomito e diarrea. Questi sintomi possono comparire da 2 a 10 giorni dopo l’esposizione al batterio. Se sospettate di aver contratto il batterio della legionellosi, è importante consultare un medico il prima possibile per una diagnosi e un trattamento adeguato.

La legionellosi si trasmette principalmente attraverso l’inalazione di aerosol contaminati, che possono essere prodotti da fontane, docce, vasche idromassaggio, torri di raffreddamento e altri sistemi idrici. In alcuni casi, l’infezione può avvenire anche per aspirazione di acqua contaminata, soprattutto in pazienti ospedalizzati.

È importante notare che la legionellosi non si trasmette da persona a persona. Inoltre, non è possibile contrarre la malattia bevendo acqua contaminata, poiché il batterio deve raggiungere il sistema respiratorio.