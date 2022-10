Il lavoro andrà male e i soldi diminuiranno: novembre da incubo per questo segno

Questo segno zodiacale non avrà un novembre facile, con i soldi che saranno sempre meno e il lavoro che andrà malissimo.

Non c’è pace per questo segno zodiacale che durante il mese di novembre dovrà combattere con un momento non facile. Oltre ad avere pochissimi soldi, si ritroverà a dover gestire la sua professione che andrà malissimo. Tutta colpa della transizione dei Pianeti e della presenza di alcuni segni in contrasto, che non faranno di certo bene alle finanze e alla professione. Scopriamo insieme chi è questo sfortunato segno che conterà i giorni, sino alla fine del mese di novembre.

Novembre, che cosa cambia per i segni zodiacali?

Si entra ufficialmente nel mese del freddo e dell’ombra, con l’ora solare che ha portato le lancette indietro di 60 minuti e le prime nebbie fitte del mattino. È il tempo dello Scorpione e del Sagittario, con il Pianeta Marte che passa la palla a fine mese a Giove.

Non è infatti un caso se le veste di questo periodo sono legate a temi tetri e particolarmente “paurosi”. Non solo, in astrologia questo è il mese plutonico. Il pianeta Plutone è quello legato alle tenebre ed uno dei più potenti secondo la simbologia per la psiche e per la ragione.

Mai come a Novembre i segni zodiacali possono vederci chiaro sul loro futuro, ragionano sulla situazione attuale e cambiano vita quando riescono a fare il salto. Plutone aiuta tutti i segni a farsi un esame di coscienza, a mettersi in risalto e diventare i protagonisti della loro vita.

Andando nello specifico, per un segno zodiacale in particolare non sarà un mese positivo perché dovrà fare i conti con un budget ridotto all’osso e il suo lavoro completamente in declino.

Novembre sfortunato per questo segno zodicale

Come accennato, Novembre è un mese plutonico che porta alla coscienza di tutto quello che c’è da cambiare e da rivalutare. Nonostante questo, l’allineamento dei pianeti di questo mese del 2022 non è di certo fortunato per un segno zodiacale in particolare.

Questo poverino dovrà fare i conti con soldi persi e una professione che lo metterà a dura prova. Le stelle invitano a non scoraggiarsi e rendere questo momento utile per rimettersi in forze, affrontando dicembre e l’anno nuovo nel migliore dei modi. La vita è fatta di imprevisti e le situazioni poco positive possono colpire tutti quanti: questo segno dello zodiaco non avrà un momento facile, per questo dovrà aver cura di tenere il freno a mano tirato e non lasciarlo andare anche quando non ce la fa più.

L’opposizione di Mercurio e Venere è la causa primaria di questa situazione, con difficoltà che sembreranno ancora più grandi di quello che sono in realtà. Chi è il segno zodiacale che pagherà le conseguenze di questa guerra tra Venere e Mercurio? Il caro Acquario che attraverserà un mese lunghissimo e difficile.

Gli amici che appartengono al segno zodiacale dell’Acquario dovranno fare attenzione a non ritrovarsi senza soldi e senza lavoro. Le stelle raccomandano calma e saggezza, sperando che il mese di dicembre arrivi il prima possibile. Dalla parte dell’Acquario c’è la Luna che riuscirà a condurlo verso la strada giusta, seppur ricca di ostacoli.