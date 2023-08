Queste bellissime piante resistono al sole e richiedono poca acqua: perfette per te

Con il sole battente è difficile far sopravvivere le piante. Per fortuna, ne esistono alcune in grado di resistere al caldo con poca acqua.

Anche chi non ha il pollice verde o chi non ha abbastanza tempo per occuparsene, potrà trovare la svolta con queste piante super resistenti.

Prendersi cura del giardino in estate

Prendersi cura delle piante durante l’estate richiede attenzione particolare, poiché le alte temperature e l’essiccazione del suolo possono mettere a dura prova la loro salute.

Durante i mesi estivi, infatti, è importante mantenere il terreno delle piante umido senza però esagerare con l’acqua. Le annaffiature dovrebbero essere regolari, preferibilmente al mattino presto o alla sera tardi, per evitare l’evaporazione rapida dell’acqua. Assicurati che l’acqua raggiunga le radici delle piante e cerca di non bagnare le foglie per evitare il rischio di malattie fungine e che le foglie possano essere bruciate dal sole.

Le piante che richiedono una quantità limitata di luce solare diretta possono soffrire durante l’estate. Il sole, inoltre, potrebbe essere molto rovente, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Se possibile, sposta le piante più sensibili in un’area ombreggiata o utilizza tende o ombrelloni per proteggerle dai raggi solari diretti nelle ore più calde.

Non tutti hanno il tempo di badare alle piante, a spostarle durante il giorno o fargli avere la giusta ombra e ad annaffiarle. Per fortuna, esistono delle piante particolarmente resistenti sia al caldo che alla siccità. Vediamo quali sono.

Quali piante resistono al sole e alla siccità

Tra le piante che resistono al caldo e alla siccità, spicca il Sedum, una pianta da fiore che può trattenere l’acqua. I suoi fiori sono molto belli da vedere. Va annaffiata molto poco, anzi, se la si annaffia troppo potrebbe morire.

Anche Oscularia Deltoides ha bisogno di annaffiature scarse, anche una sola volta la settimana. Senza dimenticare la pianta aromatica per eccellenza ovvero il rosmarino che richiede poca acqua ma molto sole.

Del resto, le piante provenienti da regioni mediterranee sono adattate a lunghi periodi di caldo e siccità. Oltre al rosmarino ci sono anche la lavanda, l’alloro, l’olivo. Molte erbe aromatiche hanno una buona tolleranza al caldo e richiedono meno acqua rispetto ad altre piante. Tra queste ci sono il timo, l’origano, la salvia, la menta, il basilico e il prezzemolo.

Ci sono poi il Mesembriantemo che vive bene anche in siccità come la Gazania che, però, ha bisogno di molto sole. Anche altre piante grasse come cactus e succulente sono notoriamente resistenti al caldo e alla siccità. Hanno adattamenti speciali per conservare l’acqua, come foglie carnose e steli rigidi. Alcune varietà molto diffuse includono l’Agave, l’Aloe vera, l’Echeveria e l’Opuntia.

Anche le piante tropicali, in alcune varietà, possono sopportare temperature elevate e periodi di siccità. Ad esempio, la bougainvillea che cresce bene in climi caldi.