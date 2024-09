Buttane una manciata nel water e guarda cosa succede, questa soluzione ti risolve un sacco di problemi in casa. Il vostro bagno tornerà a splendere come faceva non appena avevate installato i nuovi servizi e vi eravate appena trasferiti. Si tratta di una soluzione che non avreste probabilmente mai immaginato, che vi permetterà anche di risparmiare qualche euro.

Vi sveliamo cos’è che dovreste sempre gettare nel wc secondo alcuni esperti e il motivo di ciò. Probabilmente la ragione vi stupirà, eppure vi farà ricredere anche se siete tra i più restii a impiegare prodotti fai da te per la pulizia del bagno. Secondo alcuni questo sarebbe un metodo davvero efficace, delicato ed economico per mantenere il bagno sempre con un’impeccabile pulizia.

Getta del caffè nel water

Vi abbiamo già svelato come rimuovere le macchie di caffè senza muovere 1 dito: non serve la lavatrice, e adesso invece vi invitiamo, in base a quanto riportato da alcune fonti sul web, a utilizzarlo con il vostro water. Ma non dovete gettarlo direttamente così com’è nel vostro wc. Potete infatti realizzare un composto mix con aceto e soda e mescolarlo. E sarà a quel punto che potrete gettarlo direttamente nel water.

Inserite tutti gli ingredienti in questione all’interno di una bacinella di vetro e mescolate in modo da creare un composto piuttosto liquido ma non eccessivamente acquoso. Deve somigliare più a una cremina leggera. A quel punto potete gettarlo all’interno del water, facendo attenzione che ogni parte del composto arrivi direttamente in ogni angolo interno del wc. Sarà in questo modo che potrete sfruttare al massimo il suo potenziale.

Ecco cosa ottenete

Lasciate riposare il composto dentro il wc per qualche minuto, dopodiché iniziate a spalmarlo con aiuto dello scovolino del wc facendo anche dei movimenti circolari e cercando di non esercitare una forza eccessiva. In questo modo i granuli si occuperanno di scrostare i residui di sporco dal wc e allo stesso tempo la combinazione che avete creato vi aiuterà a eliminare calcare, macchie gialle e ruggire.

E sono soprattutto le macchie gialle quelle che impediscono ai nostri wc di sembrare puliti. Forse non lo sapete, ma questo potrebbe facilmente essere il trucco utilizzato da chi possiede un b&b o un hotel e ha bisogno di fare una costante manutenzione dei propri sanitari. E questa è una soluzione davvero economica ed efficace. Finalmente potrete dire addio ai prodotti spesso troppo aggressivi e sgrassanti che rischiano anche di rovinare i servizi. Questa soluzione fai da te è più leggera e allo stesso tempo efficace e siamo sicuri che vi aiuterà a raggiungere il risultato che sperate, risparmiando anche qualche centesimo che di questi tempi significa tanto.