Usa, una sparatoria ha sorpreso gli avventori del Club Q a Colorado Spring, un locale gay che al momento dell’attacco era gremito di persone. Nella sparatoria sono morte cinque persone e 18 sono rimaste ferite.

Non si conoscono le cause che hanno portato il malvivente a mettere a segno un simile attacco a discapito delle persone presenti in discoteca. Non si esclude nessuna pista e, nonostante la paura e la tensione del momento, l’aggressore è stato immobilizzato e catturato.

Colorando Springs, sparatoria al Club Q

Ieri sera hanno perso la vita cinque persone e diciotto sono rimaste ferite durante una sparatoria in un locale gay a Colorado Springs. All’una di notte, ora locale, un malvivente armato ha fatto irruzione nella discoteca gay e ha aperto il fuoco contro le persone che stavano trascorrendo la nottata al Club Q.

Un locale che segue la filosofia LGBT e che è molto frequentato nella zona. La polizia locale ha dichiarato che la strage è stata veloce e allo stesso tempo feroce ma l’aggressore è stato catturato. I gestori del Club Q hanno precisato che l’uomo è stato fermato direttamente all’interno del locale e assicurato alla giustizia. Sul posto sono intervenute prontamente molte squadre di soccorsi che si sono trovati davanti a una e vera e propria strage.

Il movente omofobo non è scartato ma per ora resta soltanto un’ipotesi e gli inquirenti daranno aggiornamenti precisi in merito alla causa scatenante e all’aggressore della strage di Colorando Springs.