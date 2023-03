Busta paga da 520 mila euro e villa da sogno ma nessuno accetta: ecco il perché

Un lavoro permette a un fortunato cittadino di trasferirsi in una villa da sogno e percepire uno stipendio di 520 mila euro, ma ecco perché nessuno accetta.

Sul web circola da qualche tempo una notizia incredibile, che tantissime persone pensano sia falsa in quanto assurda. Si tratta di un annuncio di lavoro davvero legittimo e più che dignitoso, che invita una persona con particolari competenze a trasferirsi in Australia.

La persona in possesso dei requisiti dovrebbe trasferirsi nel Paese, per percepire uno stipendio annuo di ben 520 mila euro. Inoltre, vivrebbe in una villa incredibile. Sembra un sogno, eppure l’annuncio di lavoro è vero e credibile.

Peccato, però, che quasi nessuno si stia candidando per la posizione. Le ragioni di ciò sono incredibili, perché nessuno pensa che qualcuno potrebbe rifiutare ben 520 mila euro.

Anche il dettaglio di vivere in una villa da sogno non è affatto cosa da poco! Ma allora perché tutti rifiutano? Ecco che di seguito vi spieghiamo il motivo per cui sta accadendo ciò.

Un lavoro per medico di base

L’annuncio di lavoro in questione prevede la ricerca di un medico di base, un lavoro davvero diffuso in tutto il mondo e anche in Italia. A un qualsiasi italiano, infatti, potrebbe venire in mente di mollare tutto e di trasferirsi in Australia per una cifra del genere.

Peccato, però, che nessuno abbia voglia accettare il posto e che le aziende siano in crisi per la carenza di medici di base. Il motivo per cui in tanti stanno rifiutando questo lavoro per medico di base è la località in cui dovrebbe svolgersi.

La città dell’Australia in cui si cercano medici, infatti, si chiama Quairading ed è un paesino in cui vivono soltanto 619 persone. La città in questione si trova presso la regione del Wheatbelt, una zona che moltissime persone non sapevano neppure che esistesse.

Si tratta di una cittadina che prima si sostentava grazie alle coltivazioni di grano. A causa della crisi nel settore, però, molte persone hanno iniziato a spostarsi dalla citta verso altre destinazioni.

Adesso il paesino è popolato soltanto da 619 persone, che vivono letteralmente in mezzo al nulla. Ed è per questo che chiunque si trovi quest’annuncio tra le mani non vuole accettare la proposta.

In base alle ultime ricerche, presto il paese avrà bisogno di più di 11 mila medici. In 8 anni, il luogo potrebbe popolarsi e così il Governo si sta impegnando già per assumere dei nuovi professionisti. Lo stipendio è da capogiro, così come il luogo in cui dovrebbero vivere: si tratta di una villa incredibile con quattro camere da letto e due bagni.

In molti, viste le condizioni, accetterebbero immediatamente, se non fosse per che l’idea di vivere in un paesino sperduto in mezzo al nulla non alletti molti medici.