Burkina Faso: un attentato dinamitardo uccide 35 persone

Burkina Faso: le vittime stavano viaggiando in un convoglio dal nord del Paese verso la capitale su una rotta che è stata attaccata nei mesi scorsi da gruppi jihadisti.

Almeno 35 civili sono morti e 37 sono rimasti feriti lunedì in Burkina Faso, in un attacco con un esplosivo fatto in casa esploso al passaggio di un convoglio di rifornimenti nella regione del Sahel, nel nord del Paese. “Uno dei veicoli che trasportavano civili è esploso al contatto con un ordigno esplosivo improvvisato”, ha spiegato il governatore della regione, Rodolphe Sorgho.

Il convoglio è stato scortato e si stava dirigendo verso la capitale del Burkina Faso

Il convoglio era scortato e si stava dirigendo verso la capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, quando è stato attaccato tra le città di Djibo e Bourzanga, su una rotta in cui 15 soldati sono stati uccisi in un doppio attacco con esplosivi fatti in casa all’inizio di agosto. “Le truppe di scorta hanno rapidamente messo in sicurezza il perimetro e preso provvedimenti per assistere le vittime.

I feriti sono stati curati e i casi difficili evacuati in strutture adeguate”, ha aggiunto Sorgho. Nelle ultime settimane, gruppi jihadisti legati ad Al Qaeda e allo Stato Islamico hanno fatto saltare in aria le rotte verso le due grandi città del Burkina Faso settentrionale, Dori e Djibo, nell’ambito della loro strategia di isolamento delle regioni del Sahel e del bacino del Lago Ciad in Africa.

Il Sahel, che condivide il confine con Mali e Niger, è la regione più colpita dall’insicurezza in Burkina Faso, sebbene il jihadismo si sia diffuso anche in altre aree vicine e, dal 2018, nella regione orientale del Paese. L’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha chiesto all’inizio di quest’estate un maggiore sforzo per mitigare i rischi delle mine antiuomo e degli ordigni esplosivi improvvisati che minacciano, soprattutto, la vita dei rifugiati e degli sfollati interni in queste regioni.

Il Burkina Faso ha subito un colpo di stato militare lo scorso gennaio che ha rovesciato l’ex presidente Roch Marc Christian Kaboré, colpo che si è aggiunto ad altri recenti colpi di stato avvenuti nella zona del Sahel, come in Mali o Guinea-Conakry. L’avanzata del jihadismo e l’incapacità degli eserciti nazionali e l’operazione militare Barkhane a guida francese di affrontarlo hanno scatenato un’ondata di rabbia popolare che ha aperto le porte a rivolte armate.

L‘arrivo dei militari, di fronte alla disperazione delle tracce dei morti, riceve grande accoglienza con la speranza di un cambiamento. Il gruppo militare salito al potere in Burkina Faso ha promesso di porre fine ai gruppi jihadisti. Le intenzioni del gruppo militare sono molto lontane dalla realtà, poiché gli attacchi si sono moltiplicati da quando hanno preso il potere. I livelli di violenza sono rimasti molto alti e oltre il 40% del suo territorio è fuori dal controllo statale, secondo i dati ufficiali.

La situazione di violenza ha lasciato in Burkina Faso, dal 2015, migliaia di morti e due milioni di sfollati. Questo paese ha 20 milioni di abitanti, il che significa che il 10% dei suoi cittadini ha dovuto abbandonare le proprie case.