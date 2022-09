“Magra e provata”, Ilary Blasi non si riconosce più: l’ultimo scatto non lascia dubbi

By

Si continua a parlare della rottura tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Ora, però, nel mirino finisce lei ed il suo aspetto fisico. Vediamo cosa è successo.

Ad estate finita, sembrerebbe che Totti non aspetti altro che la firma da parte di Ilary Blasi del loro divorzio.

L’estate di Ilary Blasi

Sin da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato a mezzo stampa, con due comunicati diversi, che si sarebbero separati, la showgirl ha sempre mostrato la sua vita privata sui social.

In particolare, la prima cosa che ha fatto insieme ai figli, è stata prendere un aereo e recarsi in Tanzania. Con loro, ha trascorso una vacanza all’insegna dei safari e del mare cristallino per poi tornare a Sabaudia, nella casa di famiglia.

Poi, a darle il cambio, è intervenuto Francesco Totti che è stato a Sabaudia con i figli. Si è vociferato che tra i due non corra buon sangue e sono stati protagonisti di tutta la stampa rosa dell’estate. Lei sarebbe volata sulle Dolomiti in dolce compagnia, come ha riportato qualcuno ma nessun fotografo è riuscita a d immortalarla insieme a qualcuno. Poi, è stata la volta della Croazia con la figlia Isabel.

Il loro matrimonio, ormai finito, è destinato a rimanere sui tabloid per ancora diverso tempo. Poiché le carte del divorzio non sarebbero ancora state firmate.

Il suo aspetto fisico

A sottolineare qualcosa che non va nell’aspetto fisico della collega, ci ha pensato Adriana Volpe nel corso di una puntata de La vita in diretta. Da un lato, c’era Matano che ha subito preso le parti di Ilary Blasi dicendo che è stata ingannata dal bomber e che, non appena c’erano stati i rumors sul divorzio, era stata ospite della Toffanin per mettere una pezza e tutelare la sua famiglia.

La Volpe, invece, ha affermato di aver visto la collega a lavoro. Del resto, anche quando era al timone de L’Isola dei Famosi, Ilary appariva già molto più magra rispetto al passato. La Volpe ha continuato dicendo che:

“Credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che se secondo me è molto più complessa di quello che sembra”.

Alla Volpe la Blasi è apparsa anche molto tesa. Oggi la coppia sta cercando di mantenersi concentrata sui figli ed il loro benessere. Dalle prime note degli avvocati trapelate alla stampa, infatti, i ragazzi dovrebbero poter rimanere nella casa di famiglia a Roma.

Gli ultimi scatti che ha pubblicato la Blasi sul suo profilo Instagram appaiono davvero preoccupanti per i fan. Oltre a non mostrare il suo consueto sorriso, la showgirl appare davvero molto esile fisicamente.