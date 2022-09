Lavastoviglie, il trucchetto della tazzina che ti fa risparmiare: fallo prima di ogni lavaggio

Basterà una tazzina per risparmiare con la lavastoviglie e quasi nessuno lo sa. È un trucchetto semplice e che può essere fatto ogni volta che si aziona il lavaggio delle stoviglie.

Inutile girarci intorno, la lavastoviglie è uno di quegli elettrodomestici che salvano letteralmente la vita di ogni famiglia. Il tempo è poco e lo stile di vita non permette di soffermarsi, così c’è lei che pensa a lavare piatti e bicchieri in modo impeccabile. In un momento come questo così delicato, poter anche risparmiare sul budget non è da sottovalutare. Per questo motivo vi sveliamo il trucchetto della tazzina da attuare prima di ogni lavaggio.

Eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie, come fare?

Prima di scoprire come una semplice tazzina possa far risparmiare sul budget familiare, soffermiamoci sui cattivi odori che possono emergere dopo un lavaggio. Questi si impregnano sulle stoviglie e ci si riduce a dover rilavare tutto a mano, sprecando soldi – tempo e inquinando l’ambiente con uno spreco doppio di acqua.



I cattivi odori possono essere causati da molteplici cause, come residui di cibo o un accumulo di calcare sino al grasso che si deposita sul canale di scolo. Per ovviare a questo problema, ci sogno degli ingredienti naturali da utilizzare che renderanno l’elettrodomestico come nuovo:

Limone, con il suo grande potere igienizzante che elimina gli odori e pulisce in profondità. Cosa fare? Riempire una tazzina con succo di limone bio e lasciarla nel cestello nella lavastoviglie. Avviare un ciclo a vuoto e lasciare che il limone faccia il suo lavoro. Il succo, ovviamente, dovrà essere privo di semini e filtrato da usare anche durante il ciclo quotidiano per avere il massimo del profumo;

Acido citrico al posto del limone, con gli stessi effetti. In questo caso prendere una tazzina e versare dentro 150grammi di prodotto per poi riporla dentro la lavastoviglie. Subito dopo azionare un ciclo a vuoto a temperature alte. Oltre ad eliminare gli odori eliminerà anche lo sporco dagli interni della lavastoviglie;

Bicarbonato di sodio , che non può mai mancare tra i rimedi naturali eccellenti. L’operazione è semplice, prendere una tazzina con del bicarbonato e posizionarla nel cestello della lavastoviglie vuota azionando il ciclo a vuoto. Volendo, si potrà aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale di limone per un effetto strong;

Aceto ideale per igienizzare a fondo ed eliminare tutti i cattivi odori. Anche in questo caso, prendere una tazzina colma di aceto e riporla dentro il cestello per poi azionare un ciclo a vuoto.

Ovviamente, l’odore sgradevole si potrebbe anche prevenire utilizzando alcuni accorgimenti come aprire la porta dell’elettrodomestico dopo l’uso – rimuovere sempre i residui di cibo e usare solo prodotti adatti.

Trucchetto della tazzina nella lavastoviglie, perché fa risparmiare?

Se siete stati molto attenti in tutte le soluzioni sopra proposte c’è un unico comune denominatore: la tazzina. Questo elemento fa risparmiare sul budget familiare perchè oltre a non dover acquistare dei prodotti, contribuirà alla pulizia massima dell’elettrodomestico senza il rischio di dover chiamare un tecnico.

Per questo motivo, la tazzina è lo strumento perfetto per risparmiare e avere una lavastoviglie sempre nuova.