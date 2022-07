Buon compleanno Tom Cruise!

L’eterno ragazzone Tom Cruise compie 60 anni e sono stati in tantissimi a fargli gli auguri sui vari social, fra colleghi e fan.

Nasce 60 anni fa nella giornata di oggi, 3 luglio, il divo Hollywoodiano originario di New York.

Buon compleanno a Tom Cruise

Tom Cruise è un famosissimo attore e produttore cinematografico statunitense e nel 2006 la rivista Forbes lo ha indicato come una delle celebrità più famose.

In effetti il protagonista di Top Gun, che abbiamo visto ultimamente al cinema con il seguito del celeberrimo film in cui interpreta il sexy pilota Pete Mitchell, detto Maverick, ha più di 7 milioni di followers su Instagram e i suoi film sono molto amati davvero da tutte le generazioni.

Ha collezionato tantissimi premi e bellissime mogli, fra cui le splendide colleghe Katie Holmes, Nicole Kidman e Mimi Rogers.

Tanti auguri all’attore che posta i suoi 60 anni splendidamente, ancora molto attivo sul grande schermo e anche dietro alle quindi grazie alla sua attività di produttore.

La carriera in breve

Il carattere di Tom Cruise è esplosivo ma non è simpatico a tutti nell’ambiente delle celebrità, forse per la sua passione per Scientology, forse per le sue esternazioni un po’ eccessive come quando per dimostrare l’amore per la moglie Katie saltò in piedi nello studio di Oprah Winfrey durante un’intervista.

Fatto sta che l’attore statunitense è una vera potenza e la sua presenza in un film è garanzia di successo.

Sono molti i film che hanno beneficiato della sua presenza, come ‘I ragazzi della 56esima strada‘ di Francis Ford Coppola nel 1981, ‘Legend‘ di Ridley Scott, ‘Il colore dei soldi‘ di Martin Scorsese, ‘Rain Man‘ di Barry Levinson, ‘Nato il 4 luglio‘ di Oliver Stone per cui ottenne anche una nomination all’Oscar, ‘Eyes Wide Shut‘ di Stanley Kubrick e molti altri.

Tantissimi i premi vinti durante la carriera e ovviamente oltre ai titoli appena citati ha recitato in tantissime altre pellicole, la più rappresentativa è forse Top Gun, tornata alla ribalta da poco grazie all’uscita del sequel al cinema ultimamente.

Altra candidatura anch’essa senza vittoria, dopo quella per ‘Nato il 4 luglio’, è quella ricevuta nel 1996 per ‘Jarry Maguire‘ di Cameron Crowe.

Chiuso il capitolo degli anni Novanta, il Duemila non è meno ricco di successi per l’attore, infatti arrivano nuovi film come ‘La guerra dei mondi‘ di Steven Spielberg.

Anche sul lato amoroso ci sono delle svolte, infatti arriva il terzo matrimonio, quello con Katie Holmes da cui avrà Suri, la figlia oggi sedicenne.

Insomma, una vita piena e movimentata, come la trama del suo ultimo film ‘Top Gun: Maverick’, una pellicola patriottica che non delude.