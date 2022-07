Marmolada, crolla un blocco di ghiaccio: almeno 6 le vittime, 20 i dispersi | Una carneficina

Sono riprese questa mattina le ricerche dei dispersi dopo il distaccamento di un seracco di ghiaccio sulla Marmolada, che ha travolto tre cordate di escursionisti.

I feriti sono almeno una decina, mentre i dispersi sono saliti a 20. I corpi delle vittime sono completamente martoriati dal ghiaccio e dai detriti che li hanno investiti.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per disastro colposo.

Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche dei dispersi dopo il crollo del ghiacciaio di Punta Rocca, sulla Marmolada, avvenuto poco dopo le 14 di ieri, domenica 3 luglio.

Al momento le vittime accertate sono 6: si tratta di 3 italiani, un escursionista cecoslovacco e altre due persone non ancora identificate.

Le operazioni di riconoscimento sono rese ancor più difficili dallo stato in cui si trovano i corpi degli escursionisti, martoriati dal ghiaccio e dai detriti che li hanno travolti, mentre erano in cordata.

I feriti sono una decina, mentre i dispersi sono al momento una ventina. Tra loro anche Filippo Bari, il 27enne di Malo, che poco prima della tragedia aveva inviato una foto ai suoi genitori per mostrargli la sua impresa.

Tra gli altri dispersi figurano anche una guida alpina di Valdagno e una coppia di escursionisti italiani, Davide Miotti, anche lui guida alpina, e la moglie Erica Campagnaro.

Sul drammatico crollo del ghiacciaio è stata aperta un’indagine per disastro colposo. Sembra che la tragedia sia stata causata dalle alte temperature di questi giorni, che hanno provocato lo scioglimento del seracco, un blocco di ghiaccio a forma di torre, che deriva dall’apertura di due crepacci.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.

We don’t know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.

Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP

— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022