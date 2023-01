Nuovo bonus 30.000 euro: chi può richiederlo e quali sono i requisiti da avere

By

Ecco che facciamo il punto della situazione sul nuovo bonus 30.000 euro. Scopriamo quali sono i requisiti per richiederlo e quando scade.

In Italia arriva un nuovo bonus davvero attesissimo dai cittadini, che siamo sicuri che saranno in tanti a richiedere. Vediamo da chi verrà erogato e soprattutto quali sono i criteri di selezione dei beneficiari.

Cos’è il nuovo bonus 30.000 euro

I bonus erogati dallo Stato italiano possono avere un’importanza significativa per agevolare i cittadini in diverse situazioni. Ad esempio, possono essere utilizzati per sostenere le spese legate all’istruzione, all’acquisto di beni di prima necessità, alle ristrutturazioni edilizie, all’acquisto di beni energeticamente efficienti, alle attività economiche colpite dalla crisi, ecc.

Inoltre, i bonus possono contribuire a stimolare l’economia, creando nuovi posti di lavoro e aumentando la domanda di beni e servizi. Tuttavia, è importante notare che l’erogazione di bonus deve essere ben pianificata e gestita per evitare problemi di inefficienza e di distribuzione non equa delle risorse.

In un momento di grande crisi come quello che l’Italia sta vivendo, è fondamentale che lo Stato sostenga i cittadini con l’erogazione di nuovi benefici. Questo perché i bonus statali e comunali possono avere un impatto positivo sulla vita dei cittadini, soprattutto in momenti di difficoltà economica come questo, provocato dalla pandemia e dalla guerra tra Russia e Ucraina.

Fino a ora abbiamo visto come lo Stato abbia pensato a bonus per l’acquisto di beni energeticamente efficienti, che potessero aiutare le famiglie a risparmiare denaro sulla bolletta dell’energia o a quelli per le ristrutturazioni edilizie, atte al miglioramento della qualità abitativa e all’aumento del valore degli immobili.

Oggi vediamo un nuovo bonus del valore di 30.000 euro, che verrà destinato a cittadini in possesso di determinati requisiti.

Si tratta di contributi a fondo perduto, che vengono stanziati dagli enti per ragioni ben precise: in questo caso, l’obiettivo è incentivare e sostenere la nascita di nuova imprese in Italia.

In particolare, gli scopi sono quelli di dare vita a nuove aziende sul territorio italiano, garantire gli investimenti per le società già esistenti e allo stesso tempo promuovere un certo tipo di imprenditoria.

Per far sì che più persone beneficino di questo bonus da 30 mila euro, si è deciso di stanziarne ben 520 mila. Ma quali sono i requisiti che bisogna possedere per poter beneficiare di questo nuovissimo bonus? Ve lo sveliamo di seguito.

Ecco quali sono i requisiti

Il bando è stato lanciato, in particolare, dal Comune di Roma e prevede tutta una serie di requisiti per richiederlo.

Innanzitutto bisogna dire che è destinato esclusivamente alle micro e alle piccole imprese. E poi che è fondamentale, per poter beneficiare del bonus, che almeno il 60% dei componenti dell’impresa sia caratterizzato da donne. Questo vale nel caso in cui si tratti di una società corporativa o di persone.

Se, invece, parliamo di lavoratori autonomi o di imprese individuali, è fondamentale che, appunto, il proprietario sia una donna.

Una volta in possesso di questi requisiti, sarà possibile inoltrare la richiesta che scadrà il prossimo 13 di marzo del 2023.