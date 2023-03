Buco sui vestiti, con nastro adesivo filo e ago risolvi in un baleno: semplicissimo

Come risolvere il buco sui vestiti? Nulla di più facile, basta solo ago, filo e adesivo: con il trucco delle sarte si fa in un attimo.

Un buco sui vestiti manda tutto all’aria e il capo di abbigliamento viene buttato via? Non è proprio così. Grazie al metodo delle sarte si potrà avere un capo nuovo senza il minimo sforzo, infatti basteranno pochi e semplici strumenti così da poterlo indossare nuovamente. I buchi possono formarsi a seguito di fattori di varia natura, ma è indubbio poterli mettere a posto in pochi secondi: la parola agli esperti.

Indumenti bucati: perché è meglio non buttarli?

In un mondo particolare come questo attuale, dare una seconda vita a vestiti e oggetti è un obbligo morale. Il rispetto per l’ambiente e le risorse a disposizione, porta a cambiare stile di vita cercando di non sprecare e indossare anche dei capi vecchi. Questi possono essere rinnovati grazie al filo, ago, macchina da cucire e piccoli dettagli divertenti.

Le sarte hanno una marcia in più e sanno sicuramente come fare per aggiustare tutto, cambiare la forma di un capo o renderlo come nuovo. Se spunta un piccolo buco, con i loro consigli si può rimettere il vestito dopo aver cucito definitivamente la parte interessata.

È importante cercare di non buttare, se non proprio necessario, ma di dare una vita migliore con destinazione d’uso anche differente. La fantasia supera ogni ostacolo e i capi di abbigliamento potranno regnare sovrani dentro l’armadio ancora per molti anni.

Come riparare il buco sui vestiti con il nastro adesivo

C’è un buco sui vestiti classico che porta ognuno a valutare se buttare o riparare il capo di abbigliamento. Come anticipato, in un periodo storico come quello attuale è importante dare una seconda vita per quanto possibile così da eliminare gli sprechi, dar forma al riciclo e non sprecare.

Come fare? Le sarte insegnano di prendere del nastro adesivo, un ago e del filo. Prima di procedere assicurarsi si essere su base piana dove poter appoggiare il maglione o il vestito.

Staccare un pezzo di nastro adesivo per coprire il buco internamente e per chiuderlo momentaneamente. Sempre all’interno, procedere con ago e filo facendosi aiutare dalla forza e dalla forma ottenuta con il nastro adesivo. Cucire il buco usando il filo del medesimo colore del capo di abbigliamento, sino a quando non si sarà chiuso totalmente. Verificare se il buco si sia o meno chiuso e, nel caso, fare un secondo passaggio per chiudere definitivamente i bordi.

Come notato, non c’è bisogno di essere dei sarti o esperti per richiudere il buco che si è creato sul vestito. L’importante è seguire le istruzioni, usare un ago corretto e anche il colore del filo similare a quello del tessuto. In caso contrario, applicare un bottone oppure un piccolo prezioso così da non far vedere il colore diverso.

In pochi minuti si può ottenere un capo nuovo da indossare.