Ripara la cerniera rotta in 2 minuti con questo trucco infallibile: il problema è risolto

Cerniera rotta? Con questo trucco infallibile la ripari in soli due minuti. Segui il nostro consiglio e il problema è risolto. Siamo sicuri che questo suggerimento ti sarà super utile.

Se anche tu credi che un indumento con la cerniera rotta debba essere buttato, ti fermiamo immediatamente. Con questo sistema riparerai il tutto in soli due minuti: in una manciata di secondi, il problema è risolto.

Indumenti con cerniere rotte: perché non dovresti buttarli

Se anche tu ti ritrovi con tanti indumenti da buttare solo perché ti si è rotta la cerniera, aspetta prima di darli via. Ti sveliamo un trucchetto infallibile che ti consentirà di ridare nuova vita ai tuoi capi d’abbigliamento senza la necessità di doverne acquistare altri.

Sai che la cerniera si può riparare e anche in pochissimo tempo? Svelato il trucco delle esperte sarte e che in soli due minuti ti consente di risolvere il problema. Sappiamo quanto possa essere fastidioso il momento in cui ti ritrovi a dover fare i conti con l’impossibilità di indossare il tuo cappotto preferito o la tua felpa portafortuna solo perché la cerniera lampo si è scucita o i dentini si sono usurati.

Da oggi però, anche per te questo non sarà più un problema. Continua a leggere l’articolo per scoprire come riparare la cerniera in modo estremamente semplice e in una manciata di secondi.

Il trucco infallibile per riparare la cerniera rotta

In qualsiasi capo di abbigliamento o indumento che abbiamo acquistato, possiamo notare tutti lo stesso problema: se li abbiamo utilizzati per lungo tempo, nonostante siano di qualità ottima, le cerniere che spesso li compongono, sono tra i pezzi che tendono a rompersi abbastanza facilmente.

Le più delicate sono sicuramente quelle in materiale plastico che vengono utilizzate per la realizzazione di borse e portafogli mentre quelle più resistenti sono invece in metallo, le stesse che ritroviamo per esempio sui pantaloni o sulle giacche e che hanno chiaramente una maggiore resistenza.

Tra gli errori più comuni che comportano la rottura della cerniera c’è sicuramente l’acquisto di una taglia inappropriata di un capo che utilizziamo molto: è necessario che le cerniere siano della lunghezza giusta così come le dimensioni dei loro denti.

Soltanto se c’è una proporzione, un equilibrio tra questi componenti, potremmo avere abiti a cerniera intatti e come nuovi per lungo tempo. Come fare però se essa si è rotta? Svelato il trucchetto per ripararla in soli due minuti.

In una manciata di secondi avrai risolto il tuo problema. Curiosa di scoprire come fare? Iniziamo immediatamente. Procurati dunque la cerniera rotta e un taglierino con il quale inizierai a rimuovere quella piccola sfoglia argentea che si trova sul retro.

Prendi un po’ di nastro adesivo e posizionalo all’estremità della tua cerniera rotta ricoprendolo solo in parte. Avrai bisogno anche della mina di una matita abbastanza resistente (sono perfette quelle dalla forma quadrata).

Che cosa dovrei fare con questa mina? La dovrei grattare su un po’ di carta vetrata per far cadere la polverina di carbone su un foglio di carta. A questo punto, unisci alla polvere della matita un po’ di bicarbonato di sodio e inizia a mescolare il composto.

Che cosa dovrei fare adesso? Sull’estremità della cerniera, nell’angolo non ricoperto dal nastro adesivo, metti un po’ di colla a caldo ed inizia a spargere il composto di polvere di matita e bicarbonato.

Ricopri ancora il tutto con un po’ di colla a caldo. A questo punto, vedrai che l’estremità della tua cerniera avrà acquisito la forma di un quadrato resistente e robusto: in poche parole avrai creato un nuovo dente che ti consentirà di allacciare perfettamente il tuo indumento a cerniera preferito. Visto come è semplice riparare le cerniere rotte? Questo sistema è infallibile.

E il metodo della forchetta lo conosci? Facilissimo. Procurati la tua posata e infila la cerniera rotta nei suoi rebbi. Blocca la forchetta e fai passare alle estremità del gancetto metallico i dentini: in 2 minuti avrai una zip nuova!