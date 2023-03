Traffico di droga e sfruttamento della prostituzione: disposte 47 misure cautelari a Roma

Sono state disposte 47 misure cautelari a Roma in seguito all’operazione scattata contro il traffico di droga e lo sfruttamento della prostituzione. L’azione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte in tali attività illecite. Ciò e ha contribuito a smantellare alcune organizzazioni criminali dedite a questi reati.

Le misure cautelari

All’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza giudiziaria che prevede l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 47 individui di diverse nazionalità. Tra questi diversi uomini di origine cinesi, filippini e italiani.

A quanto pare la disposizione è stata emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma. La richiesta è però partita della Direzione Distrettuale Antimafia locale, e prevede l’applicazione di varie misure cautelari, tra cui 19 custodie cautelari in carcere, 16 arresti domiciliari e 12 divieti di dimora.

Gli individui coinvolti sono gravemente indiziati per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare metanfetamina. Oltre a ciò, sono accusati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. La vasta operazione ha coinvolto le regioni del Lazio, della Toscana e persino la Grecia.

Le indagini

La polizia giudiziaria ha svolto le indagini sin dalle prime ore del mattino, lavorando con grande impegno per portare a termine l’operazione con successo. Un’importante operazione di polizia è quella che è stata condotta per indagare su presunte attività criminali.

Gli indiziati, pertanto, si trovano in una posizione critica e potrebbero affrontare gravi conseguenze legali se dimostrata la loro responsabilità in queste attività illecite.