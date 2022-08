Ilary Blasi, dopo il divorzio da Totti sbuca fuori l’inaspettato bacio: la FOTO è dolcissima

By

Dopo aver ufficializzato il divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi sta trascorrendo l’estate in giro per il mondo, ma in questi giorni è tornata da una persona a lei molto cara, dove ha trovato conforto. Ecco dove.

La notizia della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo ben vent’anni insieme, ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano. I due hanno annunciato il mese scorso di aver deciso di lasciarsi, dopo diverse voci che già parlavano nei mesi precedenti di tradimenti e problemi nella coppia.

Nonostante non siano stati ufficializzati i motivi della decisione, si continua a parlare di cosa possa aver fatto scattare la scintilla. Entrambi, però, stanno andando avanti con la loro vita e Ilary è riuscita a trovare conforto grazie a una persona molto speciale.

Il bacio inaspettato di Ilary, ecco chi riesce davvero a farla stare bene

Una vera e propria bufera quella che si è scatenata sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più longeve dello show business almeno fino a quest’anno.

Il divorzio è ufficiale, i due si sono divisi e Totti è già tornato in gran forma insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi, che per molti è stata la donna che ha fatto rompere il rapporto tra i due coniugi.

Ma il tradimento di Totti non sarebbe l’unica motivazione, infatti secondo il gossip più sfrenato, anche Ilary Blasi aveva un’altra relazione con un uomo misterioso, ma questo non è stato mai confermato dalla diretta interessata.

Insomma, restano ancora nel mistero le vere motivazioni che hanno portato alla rottura definitiva tra Ilary e Totti, ma i fan non smettono di sperare di avere un chiarimento.

Per allontanarsi dai paparazzi e dal gossip, Ilary ha trascorso le vacanze estive in Tanzania con i figli e ora si trova invece in Croazia con la figlia Isabel.

Ma prima di ripartire, la Blasi ha voluto cercare conforto e affetto in un luogo familiare e dove si sente al sicuro, ovvero da sua nonna Marcella.

Infatti, la showgirl ha trascorso il ferragosto a Frontone nelle Marche, a casa dei suoi nonni materni. Lì Ilary e sua sorella Melory si sentono a casa e hanno trascorso qualche giorno nel borgo marchigiano, come dimostrano le storie pubblicate dalla conduttrice. Tra queste, appare anche un dolcissimo bacio alla nonna, una delle persone che la amano davvero al mondo.

L’estate da single di Ilary Blasi non finisce mai, ora in Croazia

Quest’estate 2022 per Ilary Blasi è davvero infinita: dopo la rottura ufficiale da Francesco Totti la showgirl aveva bisogno forse di ritrovare sé stessa trascorrendo molto tempo con i suoi figli e la sua famiglia.

Prima ha trascorso un paio di settimane tra la Tanzania e Zanzibar con i suoi figli, poi è tornata nella sua amata Sabaudia, dove spesso andava anche con l’ex marito. Una capatina, poi, in montagna tra Cortina e il resto dell’Alto Adige, per poi fermarsi nelle Marche dai nonni.

Ora, Ilary continua la sua estate in Croazia, dove si sta godendo una fantastica vacanza con la figlia Isabel. Qui, si trova in barca insieme alla sorella Silvia e le figlie, insieme stanno trascorrendo dei giorni stupendi in questo fine agosto.

Sembra proprio che la conduttrice Mediaset stia ritrovando sé stessa, sempre più bella e grintosa che mai.