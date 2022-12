Bucce di limone, non gettarle: mischiale con l’aceto e non potrai più smettere

Bucce di limone e aceto: utilizzate tutto questo e vedrete cosa ne verrà fuori. Provare per credere!

Oggi vi sveleremo un segreto niente male: invece di buttare le bucce di limone potete metterle da parte e aggiungervi l’aceto per ottenere qualcosa di cui non potrete più fare a meno. Vediamo qui di seguito di cosa si sta parlando.

La pulizia della casa: la minaccia dei prodotti tossici

Se si parla di pulizia della casa, sicuramente si tocca un tasto dolente per molte di noi, dal momento che spesso per occuparci di questo acquistiamo diversi prodotti, a volte anche molto costosi. Ma questo sicuramente non è garanzia di buoni risultati.

Spesso i prodotti che acquistiamo sono tossici e per questo possono far male a chi li respira. Ecco che in questi casi la pulizia della casa può diventare nociva.

Secondo Greenpace le case europee hanno tra le 70 e le 120 sostanze tossiche che rappresentano un rischio per varie malattie e allergie a livello di pelle e non solo.

Questo fa capire quanto sia importante utilizzare prodotti naturali per fare a meno di prodotti come candeggina, detersivi che sono appunto minacciosi per noi e per la nostra salute.

La US Environmental Protection ha affermato come fosforo, azoto, ammoniaca rappresentino dei rischi ambientali importanti se si parla della pulizia della casa.

Questi li ritroviamo in vari prodotti: nei detersivi per lavastoviglie per esempio che hanno appunto il 30% di fosforo. Anche gli sgrassanti contengono per esempio ammoniaca e i detersivi per i pavimenti contengono gli azoti.

Insomma qualsiasi cosa che acquistiamo sembra essere davvero tossico per noi. Per questo tocca correre ai ripari, come si suol dire.

Igiene e rimedi naturali: come fare in casa?

Quanto detto fa capire che abbiamo bisogno di prodotti naturali, anche se parliamo di igiene. Se si parla di pulizia e igiene, non si può non fare riferimento a questa ricetta che vi lascerà semplicemente a bocca aperta.

Avete presente le bucce di limone, quelle che solitamente buttiamo? Da oggi possiamo fare ben altro con queste, per esempio le varie faccende di casa. Sicuramente vi starete chiedendo come fare: questo lo si potrà scoprire proprio nelle prossime righe.

Gli “ingredienti” utili per la vostra ricetta: che cosa ci serve

Iniziamo a parlare degli ingredienti di questa super ricetta: primariamente vi servirà la scorza di due limoni e l’aceto. Questi due ingredienti non possono proprio mancare.

A ciò dovrete aggiungere sale, acqua e del detersivo dei piatti. Non dimenticate una bottiglia con spruzzino che deve essere ben lavata.

Dovete prendere innanzitutto i due limoni già spremuti: se volete potete metterli a bagno prima in una bacinella di acqua per circa dieci minuti e poi spremerli bene.

Dopodichè prendete le bucce e tritatele con un coltello: inseritele poi dentro la bottiglia con lo spruzzino, dove metterete anche un cucchiaio di sale, dell’acqua, un po’ di detersivo per i piatti e infine l’aceto.

Quando mettete l’acqua assicuratevi di riempire la bottiglia più o meno per un terzo per coprire il limone. Fatto questo la vostra ricetta sarà prontissima.

La ricetta per pulire: modalità di impiego

Agitate bene, dunque, il vostro mix e utilizzatelo per la detersione e per disinfettare varie superfici della casa.

In pochi secondi otterrete insomma un perfetto detergente che non costa nulla ma che rappresenta un vero gioiello in fatto di pulizie. Questo perché, come si sa, l’aceto bianco è ottimo per eliminare lo sporco e rimuovere il grasso. È in grado di assorbire inoltre i cattivi odori.

Il limone è un antiossidante, sgrassa, disinfetta e rinfresca proprio grazie al suo profumo. Ecco che infatti è spesso utilizzato per parassiti, formiche.

Da quanto si evince dal rapporto di “For Rent”, inoltre, l’aceto è un rimedio ottimo per le pulizie e questo da anni ormai. La sua acidità aiuta a far fuori i vari germi; allo stesso modo è ottimo come sgrassante e disinfettante.

Non c’è da stupirsi, dunque, che limone e aceto insieme siano miracolosi per spolverare, pulire fornelli, cucina e tanto altro.

Questo significa che potrete utilizzare questo mix davvero per le ragioni più svariate.