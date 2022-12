Tappi di sughero di vino e champagne? Dove si buttano: rischi la multa di €600

By

In questo periodo di festa è più facile concedersi vino e spumante, ma dove si buttano i tappi di sughero? Se non ci si è mai posti questa domanda, forse è arrivato il momento di farlo. A meno che non vogliate pagare questa multa molto salata.

I tappi di sughero: dove si buttano?

Siamo nel bel mezzo delle feste, pieni di cose da mangiare e bere. Ma alla fine restano sempre loro, quelle bottiglie e quei tappi di cui dobbiamo saper disfarci.

Se si tratta di bottiglie di vetro o di plastica, il problema non sussiste, basterà buttarli nel corrispondente bidone della raccolta differenziata.

La stessa cosa non vale per i tappi però, soprattutto quelli di vino e spumante. Questi bisogna buttarli e smaltirli in modo corretto. Smaltirli in modo corretto significa che bisogna scegliere i rispettivi bidoni.

Dove si buttano i tappi di sughero

Come è stato accennato poco fa, è importante saper smaltire in modo corretto i tappi di sughero.

Qui di seguito si cercherà di essere più precisi, facendo riferimento ai vari tappi:

Tappi a corona: si parla di tappi di birra e non di vino, ma sono pur sempre tappi che ritroveremo in queste feste. Sono tappi in metallo che di conseguenza dovranno essere messi nel relativo bidone utile per la raccolta dei metalli.

si parla di tappi di birra e non di vino, ma sono pur sempre tappi che ritroveremo in queste feste. Sono tappi in metallo che di conseguenza dovranno essere messi nel relativo bidone utile per la Tappi filettati: in questo caso si parla di tappi specifici, come quelli delle bottiglie di acqua o delle bibite. Oppure dei tappi di quelle bottiglie di vino che non sono di sughero ma che ci permettono di aprire e chiudere le bottiglie.

In tal caso è importante essere attenti e capire di che materiali sono fatti. Se sono in plastica o in metallo dovrete semplicemente buttarli negli appositi bidoni.

Tappi in sughero: questi specifici tappi richiedono una maggior attenzione. Parliamo pur sempre di tappi di legno, quindi di un materiale biodegradabile. Può dunque essere buttato nel bidone dell’umido, eppure bisogna capire se è effettivamente possibile farlo, in base al proprio comune.

I tappi in sughero sono molto preziosi e possono essere riutilizzati in diversi ambiti: proprio per questo diversi sono i comuni che promuovono la raccolta di questi tappi presso i centri raccolta, per esempio dove vi sono degli specifici raccoglitori adibiti al fine di riciclare il sughero.

A tal proposito potete controllare se nel vostro comune esistono queste iniziative.

Gabbietta dello spumante: a proposito della gabbietta dello spumante è quello che tiene fisso il tappo in sughero. Solitamente questo è in metallo e in quanto tale può essere messo nel contenitore blu.

Differenziata dei tappi di sughero: multe salate in caso di errore

A questo punto vi starete chiedendo cosa accade se si fa una raccolta differenziata errata o se non la si fa proprio. Se si utilizzano i cassonetti in modo sbagliato e si depositano materiale in modo sbagliato, le conseguenze possono essere salate.

La normativa, infatti, dice che se si depositano cassonetti differenti da quelli che sono previsti si rischiano multe che vanno dai 25 a oltre 600 euro.

In tal senso bisogna precisare che il sistema della raccolta differenziata è un qualcosa che viene gestito localmente; questo significa che ogni comune ha delle proprie regole, anche se si parla delle sanzioni che quindi avranno un importo diverso in base al comune in cui sarà effettuata.

Questo fa capire quanto sia importante far attenzione a questo, soprattutto in questo periodo di crisi, poiché sarebbe un peccato pagare multe per una disattenzione che può costare cara.