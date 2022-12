Conto corrente, chi non deve pagare l’imposta da bollo? Ecco chi sono gli esenti

Come ben sapete, chi è in possesso di un conto corrente deve pagare l’imposta di bollo. Però, ci sono alcuni intestatari che sono completamente esenti e non devono sborsare nessun soldo per l’imposta da bollo: ecco di chi stiamo parlando.

La maggior parte delle persona hanno un conto corrente bancario. In molti hanno dimenticato i contanti, perché è molto più facile e pratico svolgere degli acquisti nei negozi fisici oppure online con la carta di credito o bancomat associata al conto.

Con un semplice click potrete anche pagare le tasse, farvi accreditare lo stipendio o addirittura inviare o ricevere denaro attraverso i bonifici. Inutile dirvi che chi ha un conto corrente bancario collegato a delle carte, svolge tutte queste azioni molto più facilmente. Inoltre, alcuni potrebbero anche non pagare l’imposta da bollo, perché sono esenti: scopriamo di chi si tratta.

Conto corrente bancario: tutti i dettagli

Chi ha un conto bancario paga regolarmente un’imposta stabilita dal Governo Monti nel 2012. Questa tassa si chiama appunto, imposta da bollo. Una tassa indiretta che si basa su un documento in forma scritta. Il valore è pari a 34,20 euro all’anno.

Si tratta di una spesa che chi ha un conto corrente bancario deve affrontare. Il pagamento lo preleva direttamente le Poste oppure la banca interessata, ovvero, quella dove è stato aperto il conto corrente. Ma alcune persone sono esenti dal pagamento di questa imposta da bollo: scopriamo di più.

Conto corrente: chi è esente dall’imposta da bollo

Se credete che sia impossibile sfuggire dal pagamento dell’imposta da bollo del vostro conto corrente, avete ragione, ma non è proprio così. Perché alcuni intestatari sono esenti. La legge ha stabilito che paga questa tassa, solamente chi ha superato la giacenza media trimestrale supera di 5.000 euro d’importo.

Vi ricordiamo che l’imposta è di 34,20 euro per le persone fisiche, invece chi ha un’attività dovrà sborsare molto di più, ben 100 euro. Il pagamento avverrà l’ultimo giorno dell’anno, ovvero, il 31 dicembre, direttamente dalla vostra banca.

Quindi, chi non pagherà l’imposta di bollo saranno solamente gli intestatari che hanno una giacenza sul conto corrente inferiore alle 5 mila euro. Inoltre, esistono degli istituti di credito, la maggior parte sono quelli dei conti correnti online, che si occupano loro del pagamento.

Anche i pensionati sono esenti da questa tassa, dato che hanno un Isee in corso di validità sotto gli 8 mila euro. I pensionati che percepiscono fino 18 mila euro all’anno, hanno diversi benefici, infatti, possono sfruttare un conto corrente gratuito.

Non è finita qui, perché anche gli intestatari dei conti aperti di alcuni istituti come Imel, un ente bancario con la moneta elettronica, non pagano l’imposta da bollo o anche chi non ha i soldi sul conto. Infine, è esente anche chi ha aperto un conto corrente per conto dell’Autorità Giudiziaria.