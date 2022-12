Bucato steso, con questo trucco si asciuga in un lampo a costo zero

By

Grazie ad un metodo infallibile potremo avere del bucato asciutto in poco tempo a costo zero. Ecco come.

Tutti i giorni i nostri abiti vengono sporcati e quindi dobbiamo lavarli per averli puliti ma capita che molte volte questi non riescono ad asciugarsi nel minor tempo possibile e quindi aspettiamo giorni per poterli indossare nuovamente.

Il problema, non si crea, quando in casa c’è un’asciugatrice. Ossia un elettrodomestico che sta prendendo sempre più piede nelle case degli italiani che permette di inserire al suo interno gli indumenti appena lavati.

Bucato: il metodo per asciugarlo rapidamente senza costi elevati

Grazie al suo sistema, in poche ore i nostri panni saranno perfettamente asciutti e pronti per essere indossati o per essere riposti all’interno di un armadio per poi sfoggiarli quando ne abbiamo bisogno.

Ma non tutti hanno a disposizione l’asciugatrice e così stendono il bucato al sole, come da sempre si è fatto, sfruttando i raggi solari e il loro calore e il vento per far si che i capi d’abbigliamento si asciughino.

Questo, in tarda primavera e in estate è molto utile, e il nostro bucato tenderà ad asciugarsi in un baleno, ma bisogna stare attenti a ritirarli altrimenti rischiamo di farli indurire.

Diversamente, in inverno e con le basse temperature, i nostri capi tenderanno a non asciugarsi rapidamente in quanto nell’aria c’è una maggior presenza di umidità e il buio e quindi la presenza del sole tende a calare già da primo pomeriggio.

Per questo motivo, il nostro bucato, viene rientrato in casa e ci metterà alcuni giorni affinché si asciughi del tutto, col rischio di formare umidità sulle pareti della nostra abitazione.

La soluzione efficace

Ci sono dei metodi alternativi che possono aiutarci come quello di inserire un deumidificatore sotto lo stendino per attrare tutta l’umidità e ridurre i tempi di asciugatura previsti.

O ancora, avvolgere i nostri panni sullo stendino all’interno di un lenzuolo, vicino ad una fonte di calore per far si che l’umidità venga assorbita e che i panni si asciughino in modo rapido.

Ma esiste un metodo efficace come spiegano gli esperti e riguarda un aggeggio che è facilmente reperibile facendoci risparmiare anche sul costo della bolletta evitando di utilizzare l’asciugatrice.

Stiamo parlando dello stendino elettrico, che con un basso consumo per la sua ricarica, fa si che si possano stendere i panni su dei fili che rilasciano delle temperature elevate che tenderanno ad asciugare il nostro bucato.

Sfruttando l’energia rilasciata, i nostri panni possono essere stesi anche all’interno delle nostre stanze e i tempi di asciugatura verranno ridotti notevolmente per via del calore spigionato.

In commercio ci sono vari tipi di stendini elettrici a seconda dell’esigenza ed è sempre meglio optare per quelli che consumano poco in modo che il costo della loro ricarica sarà poco sopra lo 0.

Lo stendino elettrico è un ottimo alleato per l’inverno e potrebbe essere un buon prodotto da regalare a Natale ai nostri parenti che vivono da solo o alle nostra mamme, zie o nonne affinché abbiano dei panni puliti e asciugati nel minor tempo possibile.