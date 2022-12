Cremona: Lorenzo Colombo sparisce nel nulla a 14 anni

By

Da giorni non si hanno notizie del 14enne Lorenzo Colombo, sparito nel nulla da Crema, in provincia di Cremona.

Sono 5 giorni che non si hanno più tracce del giovane, scomparso in modo misterioso dal quartiere San Carlo dove abita con la famiglia.

Lorenzo Colombo scomparso

Sembra sparito nel nulla Lorenzo Colombo, il giovane minorenne di 14 anni di cui da 5 giorni non si hanno notizie. Non ha con sé il cellulare e quel giorno indossava un giubbotto bianco e nero con le maniche grigie, questi i dettagli resi noti dalla famiglia che sta vivendo ore terribili e teme per il peggio.

La prima denuncia data proprio dai familiari risale a lunedì scorso, quando i Carabinieri di Legnano hanno comunicato ai colleghi di Crema che forse il ragazzo, che si trovava temporaneamente a Milano, era tornato lì dove è nato.

In effetti i militari lo hanno trovato in un parco con alcuni coetanei ma dopo essere stato riaccompagnato a casa, è scappato di nuovo nella giornata id mercoledì e anche stavolta la denuncia è stata presentata dai Carabinieri, stavolta di Milano.

Stavolta però non è stato ritrovato e nessuno sa che fine abbia fatto né il perché continuo di queste fughe. I genitori sono davvero disperati e chiedono a chiunque sappia qualcosa di riferirlo per aiutare le ricerche.

In molti hanno condiviso la notizia su Facebook chiedendo di condividerla perché giunga a più persone possibili, ad esempio il parroco di San Bernardino, don Lorenzo Roncali.

Gli ultimi avvistamenti

Mentre continuano le ricerche del giovane Lorenzo, si cercano dettagli anche nei racconti dei testimoni che l’hanno visto prima della scomparsa. Stando a quanto riportato dai media locali, qualcuno lo avrebbe visto venerdì 16 dicembre nella zona di Piazza Garibaldi, precisamente in un’area dove ci sono diversi negozi come la famosa pasticceria Maccalli.

Lì avrebbe incontrato degli amici per riferire che stava bene e per informarli che stava dormendo in un posto sicuro prima di allontanarsi nuovamente. Rimangono da confermare tali informazione e soprattutto le forze dell’ordine cercano di capire il motivo di questa decisione.

Non è chiaro infatti se il 14enne abbia degli attriti in famiglia o ci siano state delle liti per scatenare questo comportamento.

Al momento le ricerche si stanno concentrando a Crema ma anche nelle altre zona in cui era scappato recentemente, quindi intorno a Milano, grazie alla collaborazione delle autorità della zona.

Sono ore delicate e tutti i conoscenti e la comunità del paese dove vive, pregano perché possa essere trovato a breve, sano e salvo.