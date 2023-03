Risparmia oltre 100 euro in bolletta se premi questo tasto sugli elettrodomestici

C’è un tasto sugli elettrodomestici che in pochi conoscono, ma consente di poter risparmiare oltre 100 euro sulla bolletta di fine mese.

Il caro bolletta è diventato un incubo per ogni consumatore. Gli elettrodomestici di casa, per quanto nuovi ed efficienti, possono consumare più del dovuto. In realtà, non è sempre a causa dell’uso di questi apparecchi ma anche ad uno stile di vita sbagliato. L’Agenzia Nazionale per nuove Tecnologie – Enea – ha svolto una indagine molto interessante. È emerso infatti che alcune abitudini degli italiani sono in grado di far lievitare la bolletta del 10% in più. Un solo tasto sugli elettrodomestici aiuta a risparmiare più di 100 euro in bolletta.

Quanto costano gli elettrodomestici? I costi in bolletta

Ci sono delle modalità e degli usi completamente sbagliati in casa, tanto da trovare tutto questo in bolletta a fine mese. Nella maggior parte dei casi si potrebbero avere degli elettrodomestici “vecchi”, tanto da consumare molta più energia elettrica.

Non solo, alcune abitudini errate portano a far lievitare le bollette di fine mese come l’uso dello stand by. Spesso e volentieri si lasciano gli apparecchi ugualmente spenti, ma con la lucina ancora accesa.

È un gravissimo errore, proprio perché il dispositivo continua ad emettere e ricevere segnale mentre sfrutta l’energia presente in casa.

Lo stand by non dovrebbe mai essere usato, se non per pochi secondi di pausa tra un uso e l’altro. Se l’apparecchio resta inutilizzato deve essere di conseguenza spento. Le luci a Led presenti sugli elettrodomestici segnalano la condizione di stand by (di solito con il colore rosso).

Un esempio di consumo? Una caffettiera elettrica è in grado di consumare sino a 15 watt ogni ora, mentre il condizionatore anche sino a 80watt. Per non parlare della televisione, con un consumo superiore alla media considerando che viene lasciato in stand by per tutta la notte.

Come risparmiare con questo tasto sugli elettrodomestici

C’è un tasto sugli elettrodomestici apposito per risparmiare in bolletta, oppure usando direttamente la ciabatta con la multi presa. A termine uso dei vari dispositivi basta un solo click per spegnere ciabatta ed elettrodomestici.

Se, al contrario, si continua ad usare il metodo di tutti i giorni allora ci sarà un aumento della bollettadel 10% circa. Invece, con lo spegnimento degli elettrodomestici dopo il loro uso si potrà avere una diminuzione di spesa annuo che supera i 100 euro.

Come accennato, per attuare questo metodo è bene iniziare a cambiare stile di vita e abitudini di varia natura. Preferendo una ciabatta multi presa sarà impossibile dimenticare i vari elettrodomestici accesi. Oppure, si potranno spegnere manualmente così che non consumino dell’energia inutilmente.

Risparmiare è possibile, bisogna solo ampliare l’orizzonte e attuare dei metodi facilissimi per raggiungere l’obiettivo. Più di 100 euro all’anno sono un ottimo risparmio, soprattutto in un periodo storico come questo dove i costi sono triplicati.