Richiamo alimentare, casi di intossicazione: questo prodotto tolto dalle vendite

Ecco qual è l’ultimo richiamo alimentare che ha stupito tutti i consumatori. Purtroppo non rivedranno più questo prodotto amatissimo.

La notizia di un nuovo ritiro alimentare sta sconvolgendo l’Italia. In una regione del nostro Paese, in particolare, ci sono stati casi di intossicazione che hanno sconvolto l’opinione pubblica.

Per fortuna, le autorità competenti hanno dichiarato il ritiro di questo prodotto potenzialmente nocivo per la nostra salute.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire qual è il prodotto tanto amato dagli italiani che purtroppo è stato ritirato dal mercato. Nessuno se lo aspettava.

Un nuovo richiamo alimentare

Brutte notizie per i consumatori italiani, soprattutto per quelli affezionati a un determinato alimento.

Si tratta di un tipo di verdura davvero molto consumata, che nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse essere in qualche modo contaminata.

A quanto pare, il prodotto in questione sarebbe risultato contaminato dalla mandragora.

La mandragora è una pianta altamente tossica, che non può assolutamente essere venduta al supermercato al fine di essere consumata.

Purtroppo, però, ma mandragora è molto simile a quest’altra verdura e può essere facilmente scambiata per lei.

A differenza di questa verdura, molto importante per il mantenimento della nostra salute, però, la mandragora, se consumata causa effetti non piacevoli.

I media – come TgCom24 – riportano casi di vendita di questa pianta piuttosto che il vegetale che consumiamo più volte a settimana, causando alcune problematiche tra i cittadini.

Le indagini sono scattate a seguito dell’allerta del Rasff – sistema europeo che si occupa di notificare rischi diretti e indiretti per la salute dell’uomo sugli alimenti – con notifica 2022.5877 per sospetto di contaminazione di mandragora. Questa infatti avrebbe causato la comparsa di alcuni sintomi da intossicazione su alcune persone che sono poi state portate in ospedale per accertamenti.

Da quel momento, tutte le autorità competenti hanno iniziato delle indagini approfondite, che in seguito si sono tramutate in un vero e proprio richiamo alimentare.

Ma qual è il vegetale in questione che è stato ritirato perché sospettato di essere stato scambiato con la mandragora? E soprattutto, qual è il lotto che non potremo più rivedere al supermercato?

Continuate a leggere il nostro articolo e vi daremo tutte le delucidazioni sul caso.

Ecco quale prodotto non rivedremo più

Il Ministero della Salute ha rilasciato un comunicato con il quale annuncia il ritiro di un prodotto amatissimo.

Stiamo parlando di un alimento sotto il marchio “Il Gigante”. In particolare, si tratta degli “Spinaci Il Gigante 500 grammi”.

La ditta produttrice di questi spinaci è la Spinerb di Colleoni Andrea & C.s.n.c., che ha sede a Gorlago, in provincia di Bergamo.

Il lotto ritirato è il 273 con data di scadenza il 7 di ottobre del 2022.

Il prodotto è stato ritirato dal Ministero a scopo precauzionale. Ma perché comunicare ciò dopo la data di scadenza dell’alimento?

Beh perché la maggior parte delle persone congela gli spinaci e li consuma molto tempo dopo la loro data di scadenza.

Qualunque consumatore sarà in possesso degli spinaci in questione dovrà esimersi dal consumarli e anzi riportarli presso il supermercato dove li aveva acquistati per chiedere il rimborso del costo.

La restituzione può avvenire anche senza lo scontrino d’acquisto. L’obiettivo del Ministero è quello di tutelare senza rischi i consumatori.