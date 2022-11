Cina, Xi Jinping scrive una lettera a Kim Jong-un e sollecita la pace

Cina, il presidente Xi Jinping ha deciso di mandare una lettera al presidente della Corea del Nord, Kim Jong-un, e ha sollecitato il leader a collaborare per la pace.

Il periodo storico che stiamo vivendo ha, inevitabilmente, cambiato le dinamiche internazionali e i rapporti tra stati hanno preso strade e obiettivi diversi. La Cina, per esempio è uno di quei Paesi che ha smussato tensioni e dissapori ma in alcune occasioni, dove gli altri stati hanno reagito a gran voce, Xi Jinping invece ha scelto di farsi da parte. Un esempio è il lancio missilistico intercontinentale effettuato dal leader nordcoreano Kim, l’ultimo di una lunga serie che è stato condannato dalla maggior parte delle autorità mondiali. A sorpresa però il leader cinese ha deciso di scrivere al capo di stato della Corea del Nord.

Xi Jinping e i rapporti con Kim Jong-un

Cina e Corea del Nord non sono sempre state in rapporti pacifici, anzi le tensioni non sono di certo mancate tra Xi e Kim. L’economia della Nord Corea è strettamente dipendente da Pechino e, nonostante la stretta alleanza di questo periodo, il leader nordcoreano Kim ha stizzito in passato il capo di stato cinese, alleato, con evidenti provocazioni attuate in momenti particolarmente significativi per la Cina.

Come per esempio nel 2017 quando Kim Jong-un lanciò missili durante il summit dei Paesi Brics di Xiamen, il primo Belt and Road Forum tenutosi a Pechino, entrambi nel 2017, e con l’incontro a Mar-a-Lago, sempre quell’anno, tra Xi e l’allora presidente Usa, Donald Trump. Ciò provocò nel leader Jinping un distacco maggiore.

Nel 2018 però lo scenario è completamente cambiato dopo la visita di Kim in Cina e Xi rispose all’avvicinamento della Corea del Nord andando nel 2019 a Pyongyang dopo 14 anni che un capo di stato cinese non visitava la Nazione. I rapporti si sono andati via via consolidando sia politicamente che economicamente, nonostante la Cina non sia d’accordo proprio in tutto con la Nord Corea.

La dipendenza economica della Corea del Nord dopo il post pandemia, che ha ridotto il commercio del 90% tra le due Nazioni, è ora essenziale per Kim e sembra che Xi ne abbia la piena consapevolezza e che sia consapevole inoltre di averne anche in merito alla disputa della Corea del Nord gli Stati Uniti.

Durante il G20 di Bali il presidente degli Usa Joe Biden ha incontrato il capo di stato cinese Xi e in fase finale del colloquio ha chiesto al leader di utilizzare la sua influenza per portare serenità e frenare l’escalation ritenuta pericolosa per la comunità internazionale. Ora si apprende della lettera scritta da Xi al suo omologo nordcoreano e si tratta di parole che auspicano la pace e la collaborazione tra stati in un momento già delicato.

La parole scritte dal leader cinese

Xi Jinping ha deciso di rispondere alla lettera del leader della Corea del Nord che ha inviato le sue congratulazioni al capo di stato dopo la notizia della rielezione.

L’agenzia di stampa KCNA ha riferito che il presidente cinese ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra i Paesi in un momento di difficoltà internazionale e ha rimarcato che questo momento di cambiamento necessità di impegno da parte di tutto per ridare un equilibrio generale.

Le parole riportate nella lettera indirizzata a Kim Jong-un da parte di Xi iniziano con: “I cambiamenti nel mondo, nei tempi e nella storia stanno avvenendo in un modo che non ha precedenti. In questa nuova situazione, lavorerò con il compagno segretario generale (Kim) e desidero dare nuovi e positivi contributi per promuovere pace, stabilità, sviluppo e prosperità nella regione e nel mondo in generale”.