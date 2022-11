Metti 3 foglie di alloro sotto al letto, cosa accade al tuo corpo mentre dormi

Metti 3 foglie di alloro sotto al letto: ecco cosa accade al tuo corpo mentre dormi. Rimarrai davvero sorpreso dai miglioramenti delle tue condizioni fisiche.

Molto spesso utilizziamo l’alloro come pianta aromatica per insaporire i piatti, in particolare i secondi piatti di carne rossa e bianca, ma le foglie di alloro sono ricche di proprietà nutrizionali e consentono di migliorare i benefici e la salute dell’organismo umano. L’alloro è una pianta rustica tipica del Mediterraneo e può essere utilizzata anche come anti-repellente naturale per allontanare formiche, mosche, zanzare, topi e altri insetti che possono entrare nella nostra casa o invadere il nostro giardino.

Foglie di alloro: le proprietà nutrizionali e benefiche per l’organismo umano

Le foglie di alloro sono una pianta sempreverde originaria del Mar Mediterraneo nota per le sue proprietà medicinali. Proteggono il nostro corpo dallo stress ossidativo e forniscono benefici come la gestione del diabete, il miglioramento della salute cardiovascolare, la riduzione dell’infiammazione, la riduzione dei problemi respiratori e l’ottimizzazione della digestione.

Molto spesso utilizziamo le foglie di alloro per cucinare in quanto apprezziamo le proprietà benefiche per il nostro sistema digestivo. La vitamina C, la vitamina A e altri composti antiossidanti nelle foglie di alloro proteggono il nostro sistema digestivo dai danni dei radicali liberi. Le foglie di allor riducono il rischio di diversi tipi di cancro come il cancro del colon, il tumore del pancreas, il cancro addominale e il cancro intestinale.

Questa pianta sempreverde ed aromatica aiuta a proteggere l’apparato digerente dalle infezioni batteriche e fungine e riduce il rischio di ulcere allo stomaco. Anche altri nutrienti come zinco, potassio, ferro magnesio contenute nelle foglie di alloro aiutano a mantenere la digestione sana.

3 foglie di alloro sotto al letto: ecco cosa accade al corpo

Bastano tre foglie di alloro da mettere sotto il letto per beneficiare del sollievo dal dolore e dall’infiammazione causati da condizioni infiammatorie come artrite, reumatismi, gotta e asma bronchiale. Le foglie di alloro contengono diversi composti antinfiammatori come vitamina C, vitamina A, partenolide e fibre alimentari.

Le foglie di alloro migliorano la nostra salute respiratoria grazie all’abbondanza di nutrienti essenziali, tra cui la vitamina C, la vitamina A e altri composti antiossidanti come i tannini. I composti antinfiammatori come la vitamina C, la vitamina A e le fibre alimentari riducono l’infiammazione polmonare e proteggono dall’asma e dall’asma bronchiale.

Il linalolo, un monoterpenoide presente nelle foglie di alloro, riduce gli ormoni dello stress nel corpo e protegge le nostre cellule dallo stress ossidativo.

L’alloro fornisce sollievo da nausea, vomito, nausea mattutina e altri disturbi correlati allo stato di gravidanza.

Le foglie di alloro fanno bene ai nostri occhi poiché contengono vitamina C, vitamina A. I tannini e i flavonoidi proteggono i nostri occhi dai danni dei radicali liberi e riducono il rischio di degenerazione maculare senile, cataratta e glaucoma.

La vitamina C, la vitamina A e altri antiossidanti contenuti nelle foglie di alloro proteggono i nostri capelli e il cuoio capelluto dai danni ossidativi. Inoltre, rafforzano i follicoli piliferi e riducono il rischio di caduta dei capelli.