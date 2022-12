Basta ammorbidente, con questo ingrediente avrai capi soffici come il velluto

Grazie ad un ingrediente potremo dire addio all’ammorbidente e avere capi molto morbidi. Ecco cosa bisogna utilizzare.

La vita di tutti i giorni ci mette in condizioni particolari e i nostri capi d’abbigliamento tendono a sporcarsi anche solo dopo poche ore dal loro utilizzo a seguito di un incidente dove questo si è macchiato.

Altre volte, invece, laviamo i nostri indumenti perché gli abbiamo utilizzati abbastanza o perché li abbiamo appena acquistati e quindi vogliamo mettere sul nostro corpo dei panni puliti.

Ammorbidente: ecco l’ingrediente che lo sostituisce

Per farlo utilizziamo la lavatrice anche se alcuni indumenti è consigliabile lavarli a mano per via della composizione del suo tessuto che potrebbe deteriorarsi ad alte temperature e assieme ad altri indumenti.

Spesso, infatti, accade che determinati indumenti, come ad esempio le maglie da calcio con delle applicazioni, tendono a rovinarsi una volta lavate in lavatrice e quindi è sempre meglio lavarle in una bacinella tenendole in ammollo.

Alcuni di questa biancheria risulta, all’acquisto, dura e quindi va lavata per far si che si ammorbidisca e non c’è alleato migliore dell’ammorbidente per far si che questo accade, e che rilasci anche un buon profumo.

In commercio, ci sono tanti ammorbidenti di varie marche che tendono a rendere più morbidi i nostri capi d’abbigliamento e alcuni di questi sono indicati anche per persone che presentano allergie.

Però bisogna stare molti attenti all’acquisto di questi ammorbidenti, in quanto, non sempre sono efficaci e salutari e ci si può ritrovare a comprare un prodotto a basso costo ma dalla qualità scadente.

Questo potrebbe creare problemi alla pelle come prurito o arrossamenti e quindi saremo costretti a cambiarlo e ad acquistare uno più adatto alla nostra pelle e soprattutto di qualità maggiore.

I migliori ammorbidenti, hanno un costo maggiore rispetto ad altri ma non tutti sanno che esiste un metodo per poter lavare i nostri panni e renderli morbidissimi con un ingrediente economico.

Il metodo casalingo

Basta infatti inserire un misurino di bicarbonato di sodio all’interno dello scomparto della nostra lavatrice dedicato all’ammorbidente per far si che i nostri panni siano morbidi e puliti.

In realtà, i nostri indumenti, saranno ancora più morbidi rispetto all’uso di ammorbidenti industriali e questo accade perché diversamente da questi, il bicarbonato di sodio diminuisce il contenuto di calcio presente nell’acqua.

Di conseguenza, questa risulterà più leggera e dolce e tenderà a rendere la nostra biancheria morbida con una sensazione al tatto che sarà simile al velluto, qualsiasi sia la consistenza del tessuto.

Il bicarbonato va versato con parsimonia e quindi non bisogna abbondare nel cestello ma una sola piccola dose ad ogni lavaggio darà morbidezza ai nostri capi che di volta in volta saranno sempre più morbidi.

Se poi si vuole dare un profumo particolare, possiamo aggiungere degli olii essenziali o del succo di limone, stando attenti però a non deteriorare i nostri indumenti e a separarli sempre durante il lavaggio tra colorati e bianchi.

Spesso, la durezza dell’indumento avviene per via dell’elettricità statica e in questo caso basta inserire una pallina di alluminio o da tennis nella lavatrice per far si che questa venga attratta per evitare il problema.