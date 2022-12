Cannavacciuolo, quanto costa il cenone di Natale a Villa Crespi? Cifre inaspettate

Molta gente passa la vigilia di Natale a cena fuori. Ma vi siete mai chiesti quanto costa farlo a Villa Crespi con un menù firmato dallo chef Antonino Cannavacciuolo? Ecco la cifra.

Le festività di Natale sono alle porte e tutti quanti noi ci stiamo dando da fare per acquistare gli ultimi cibi per portare in tavola le miglior prelibatezze per il cenone della vigilia e del giorno di Natale.

Ogni regione ha delle tradizioni culinarie particolari e cambiano anche a distanza di pochi chilometri, pertanto non tutta Italia consuma le stesse pietanze durante questi giorni, a seconda del proprio gusto e della propria Regione.

Antonino Cannavacciuolo: ecco quanto costa il suo menù di Natale

Mai come in questo periodo dell’anno, la tradizione culinaria è molto importante proprio per via dell’unione con la famiglia e con il rispetto per le usanze dei nostri nonni e dei nostri avi, specie in cucina.

Ma c’è chi, diversamente dalla maggior parte degli Italiani, decide di consumare il cenone di Natale all’interno di alcuni ristoranti e uno che va per la maggiore è quello dello Chef Antonino Cannavacciuolo.

Situato a Orta San Giulio, in provincia di Novara, in Piemonte, il ristorante Villa Crespi è uno dei ristoranti più rinomati d’Italia che solo poco tempo fa ha avuto la sua terza stella Michelin.

Cannavacciuolo è inoltre, uno degli chef stellati più famosi e importanti per la gastronomia italiana oltre ad essere uno dei giudici più amati di MasterChef e quindi questo non ha fatto altro che aumentare la sua fama.

Durante la sua carriera, ha ottenuto ben sette stelle Michelin, diventando uno degli chef più apprezzati in tutto il mondo che fonde tradizione e modernità nei suoi piatti rendendoli unici e inimitabili.

Le portate e il costo

Per questo motivo, lo chef ha messo a disposizione di chiunque voglia, un menù molto particolare per le feste Natalizie e si può prenotare il proprio posto a tavola collegandosi al sito del ristorante.

Il menù per il Natale del 2022, prevede un antipasto formato da uno stuzzichino proposto proprio da Cannavacciuolo per poi proseguire con una tartare di tonno con lime, acqua di mozzarella e cocco.

Proseguendo, viene portato in tavola del baccalà con castagna e porro e un plin alla genovese accompagnato da un cremoso al parmigiano e della carne cruda per poi continuare con una triglia con contorno cime di rapa e provola affumicata.

Verso la fine viene servito un pre-dessert e dopo il Dessert di Villa Crespi per poi terminare il tutto con il Panettone Cannavacciolo, babà e code di aragosta per allietare i palati con queste dolcezze.

Il costo del menù si aggira intorno ai 300 euro a persona e va prenotato in largo anticipo in quanto le richieste sono sempre numerose e si potrebbe addirittura essere messi in lista di attesa.

Qualora si vuole optare per un natale diverso, deliziandosi il palato con un cenone preparato da uno degli chef più rinomanti nel Nostro Paese non vi resta che recarvi a Villa Crespi e lasciarvi cullare dai piatti di Antonino Cannavacciuolo.