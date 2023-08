Brucia la Sardegna, fiamme anche lungo la costa: 600 persone evacuate

Gli incendi non si arrestano nelle zone del Sud Italia, in particolar modo in Sardegna. Ieri le fiamme sono arrivate anche a lambire alcune spiagge, provocando così pericolo per i bagnanti.

Sono state evacuate, infatti, circa 600 persone. Cerchiamo di capire insieme qual è stata la situazione nell’isola.

Sardegna, le fiamme lungo la costa

Momenti di vera paura quelli che si sono vissuti, ieri, sulle spiagge della Sardegna. Le fiamme, che stanno imperversando da giorni sull’intero territorio isolano, sono arrivate, proprio nella giornata di ieri, anche sulle spiagge.

In particolar modo, sulla spiaggia de La Caletta, a Siniscola, sulla costa orientale della Sardegna, in provincia di Nuoro, intorno alle ore 14.30, è scoppiato un violento incendio che si è propagato sino a poche centinaia di metri dal mare. La nuvola di fumo ha ricoperto il cielo, facendolo diventare grigio e tantissimi sono stati i turisti ed i bagnanti che sono stati costretti alla fuga. Ad alimentare ancora di più le fiamme è stato il vento di maestrale che soffiava ad una velocità di circa 70 km/h.

Le fiamme si sono originate proprio alle spalle del centro abitato di La Caletta e sono arrivate, anche, a toccare le abitazioni. La paura è stata tanta ma immediato è stato anche l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei canadair. Sono state evacuate le famiglie che abitavano nelle case più vicine al luogo dell’incendio e, sul posto, sono stati impiegati più di 30 uomini con circa 12 mezzi.

Sono 600 le persone evacuate a Posada da case, campeggi e resort tra Monte Longu e San Giovanni, le località raggiunte dalle fiamme. Tre sono i canadair in azione, insieme agli elicotteri della flotta regionale e agli uomini a terra dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, da ore impegnati sul rogo. Come dicevamo, però, le operazioni sono state rese difficili dal forte vento di maestrale che spira in tutta l’isola.

Sempre nella giornata di ieri, a causa proprio di questo incendio, è stata chiusa al traffico anche la strada statale 131 Dcn, che collega la città di Nuoro a quella di Olbia. Ma a bruciare non sono solo le zone lungo le spiagge, è tutto il territorio a sud della Sardegna che va in fiamme.

I Vigili del fuoco sono al lavoro dalle ore 22.30 di ieri per un vasto incendio di macchia mediterranea e vegetazione varia nella località di San Priamo frazione di San Vito. Anche in questo caso, ad alimentare ancora di più le fiamme è il vento di maestrale che soffia sempre sostenuto sull’intera isola. Al momento la situazione è sotto controllo sul posto stanno operando anche le squadre del Corpo Forestale regionale anche con mezzi aerei.