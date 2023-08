Bonus mobili 2023: quali sono i requisiti, i limiti e come funziona

Come previsto dalla Legge di Bilancio anche per il corrente anno 2023 sarà possibile beneficiare del bonus mobili. Ecco come funziona la detrazione Irpef.

Per il corrente anno d’imposta sarà possibile beneficiare del bonus mobili: si tratta di una detrazione prevista su una spesa massima di importo pari a 8mila euro. Per il prossimo anno il tetto scenderà da 8mila a 5mila euro. Nell’ammontare sono comprese anche le spese di montaggio e di trasporto. Scopriamo in questa guida come funziona, quali sono i requisiti necessari e come beneficiare del bonus mobili per il corrente anno 2023.

Bonus mobili 2023: a chi spetta la detrazione fiscale?

Il bonus mobili 2023 spetta a tutti coloro che hanno concluso acquisti entro la fine dell’anno 2024 e che hanno espletato interventi di ristrutturazione edilizia dal primo gennaio dell’anno precedente alla conclusione dell’acquisto.

Quali sono le spese che rientrano nel bonus mobili ed elettrodomestici?

Rientrano della detrazione Irpef le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Il tetto massimo di spesa si riduce gradualmente a partire dall’anno 2024 rispetto all’anno d‘imposta precedente. Per il biennio 2021 e 2022 era stato fissato a 16.000 e a 10.000 euro.

La detrazione fiscale è pari a 50 punti percentuali, ma viene calcolata su tetto massimo di 8mila euro per l’anno 2023 e di 5mila euro per il prossimo anno. La detrazione Irpef può essere richiesta per ogni unità immobiliare sottoposta ad interventi di ristrutturazione edilizia. Nel caso in cui si effettuino lavori edili su più di un bene immobiliare possono essere richieste tante agevolazioni fiscali quante sono le case oggetto di ristrutturazione edilizia.

Per quali mobili ed elettrodomestici vale l’incentivo?

Il bonus mobili ed elettrodomestici è valido per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore a A (per i forni), A+, E (per lavastoviglie, lavasciugatrici e lavatrici), F (per i congelatori e per i frigoriferi) in considerazione dell’attività di ristrutturazione edilizia di un bene immobiliare (casa o appartamento) o su parti comuni di edifici residenziali.

Possono beneficiare del bonus mobili ed elettrodomestici gli acquisti online. In questo caso è necessario conservare la copia del pagamento e l’estratto conto della carta di credito per risalire ai dati fiscali di chi espleta la spesa. Per beneficiare del bonus mobili ed elettrodomestici è necessario che i pagamenti siano eseguiti con la moneta elettronica. Le transazioni devono essere tracciabili. Il Bonus può essere richiesto anche chi opta per il pagamento rateale. Non è ammesso il pagamento con l’assegno bancario, contanti ed altri mezzi di pagamento non tracciabili.

Bonus mobili: come richiederlo?

Il bonus mobili può essere richiesto in sede di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 e Modello Redditi PF). Può accedere alla detrazione Irpef il contribuente che abbia presentato la detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) dei lavori di ristrutturazione del bene immobiliare.