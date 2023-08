Salva due persone in difficoltà in mare, 36enne muore sulla spiaggia

Un gesto eroico che ha portato questo giovane, anche, a sacrificare la sua stessa vita, pur di salvare quelle persone che stavano per annegare. È successo lungo la costa livornese.

Si chiamava Fabio ed aveva 36 anni ed è annegato in mare per salvare due persone che erano in difficoltà. Vediamo insieme cosa è successo.

Livorno, la morte di un giovane

È stato un gesto eroico il suo, e non ci ha pensato nemmeno due volte a portarlo avanti. È stato l’ultimo della sua vita, una vita breve, durata solo 36 anni. Si chiamava Fabio Sequi ed era originario della provincia di Firenze. Si trovava in vacanza, insieme ad alcuni suoi amici, a San Vincenzo in provincia di Livorno.

Il tutto è successo ieri, mentre si trovava sulla spiaggia nella zona di Lago Verde. Verso le ore 12.30, Fabio ha visto due persone che erano in difficoltà in mare. Un uomo ed una donna non riuscivano più a tornare a riva. Non ci ha pensato su due volte e, per questo, si è tuffato, li ha raggiunti e li ha portati in salvo, grazie anche all’aiuto di un bagnino.

Ma dopo aver compiuto questo eroico gesto, è stato lui a trovarsi in difficoltà e a non riuscire più a tornare a riva. È stato soccorso ma è arrivato sul bagnasciuga gi privo di coscienza. Immediatamente soccorso, due sanitari che erano presenti sulla spiaggia, hanno iniziato a praticargli le manovre di rianimazione. Sul posto è anche intervenuta un’ambulanza con il personale medico del 118 a bordo.

Sono arrivati, poi, anche i Carabinieri, gli uomini della capitaneria di Piombino e un mezzo nautico della Guardia costiera. Ma per Fabio non c’era più nulla da fare, è morto pochi minuti dopo il suo ultimo eroico gesto.

Salva due persone dall’annegamento

Insieme a lui, a salvare quelle persone, c’è stato anche un serfista che ha raccontato al quotidiano “La Nazione”, cosa è successo: “È stato difficile, ce l’ho fatta solo perché avevo la tavola da surf che mi ha aiutato a tenermi a galla. È una sensazione strana. Sono felice per aver salvato due persone, ma sono distrutto al pensiero del ragazzo che non ce l’ha fatta. Non si può morire così” – ha dichiarato addolorato.

La morte di Fabio ha sconvolto tutti. Era al suo primo giorno di ferie a San Vincenzo dove era andato a trovare un amico.

Ricordiamo che lui si era tuffato in acqua per salvare due persone che erano in acqua ed in notevole difficoltà, non riuscendo più a tornare a riva. Ma, dopo averle tratte in salvo, è stato lui ad entrare in difficoltà ed è tornato sulla spiaggia già privo di coscienza e, a nulla, sono valsi per lui i soccorsi.