Macabro ritrovamento in una casa in provincia di Brindisi. Una anziana, deceduta da tempo, è stata ritrovata nel congelatore di casa sua. Il figlio, ora, è indagato per occultamento di cadavere.

La donna era morta per cause naturali. I Carabinieri stanno indagando per capire il motivo di questo gesto, in particolare si indaga sul figlio della donna.

Brindisi: cadavere ritrovato

Una scoperta choccante è stata fatta in una cittadina in provincia di Brindisi, precisamente a Ceglie Messapica. Il corpo di un’anziana è stato ritrovato dai Carabinieri all’interno del congelatore di casa sua. Dopo il macabro ritrovamento all’interno di questa cella frigorifera, il figlio dell’anziana donna deceduta, un uomo di 55 anni, è stato denunciato per occultamento di cadavere.

Ora l’uomo è stato interrogato anche per capire se sia stato effettivamente lui a nascondere il cadavere della donna che, stando ad una prima osservazione da parte del medico legale, sarebbe morta per cause naturali.

Anche la posizione con la quale il cadavere è stato ritrovato è al vaglio degli inquirenti. In posizione rannicchiata all’interno della cella frigorifera. Ciò che ha insospettito gli uomini dell’Arma dei Carabinieri è che, all’interno della casa colonica, posta nella periferia di Ceglie Messapica, sono stati ritrovati anche 4 cani, forse posti lì a guardia di qualcosa.

Ora sono stati trasportati e trasferiti nel canile di Carovigno. Non si sa ancora quando l’anziana sia deceduta, si conosce soltanto che è stato per cause naturali. Stando alle primissime testimonianze raccolte, però, la morte non risalirebbe a molto tempo fa, unicamente perché in molti ricordano che l’anziana, almeno fino al mese di settembre, era ancora in vita.

È stato il personale dei servizi sociali, che seguiva la famiglia, a ricordare che a settembre la donna era ancora viva. Poi, gli stessi assistenti sociali, non si sono più recati a casa della donna, stando alle prime indagini. Il servizio era stato sospeso per questioni di carattere amministrativo.

La donna era sparita da qualche mese: il suo corpo in un congelatore

Sono stati i nipoti della donna che, allarmati in quanto non riuscivano più a mettersi in contatto con la congiunta, a dare l’allarme. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno dato inizio alle ricerche e hanno trovato il corpo all’interno di questo congelatore. Sono, poi, intervenuti i Vigili del Fuoco per poter procedere al recupero del corpo stesso.

Ora le indagini sono in via di sviluppo e, come dicevamo, ad esser interrogato e denunciato per primo è stato il figlio della donna, con l’accusa di occultamento di cadavere. La salma della donna è a disposizione delle autorità giudiziarie e, fra qualche giorno, su di essa sarà fatta l’autopsia per capire e dare conferma alle cause del suo decesso.

Il figlio 55enne della donna, che ora è stato denunciato viveva insieme alla madre e la famiglia, almeno fino al mese di luglio scorso, era seguita dai servizi sociali della città. Sono stati, poi, i parenti della donna, che non riuscivano a mettersi in contatto con lei da mesi (in particolare i nipoti) a far scattare l’allarme e permettere ai Carabinieri di entrare in quella casa e fare il macabro ritrovamento.