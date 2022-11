Spagna-Costa Rica, le probabili formazioni

Il secondo match in programma nel Girone G vede la Spagna sfidare il Costa Rica in una sfida delicata, le squadre infatti scenderanno in campo già sapendo del risultato tra Germania e Giappone che giocheranno alle 14.



Dopo Argentina, Francia ed Inghilterra arriva anche il giorno dell’esodio della Spagna, nazionale che può contare su tantissimi giovani talentuosi che proveranno ad affermarsi definitivamente in Qatar.

L’obiettivo della Spagna è quello di cancellare la brutta esperienza di Russia 2018 quando i padroni di casa eliminarono le Furie Rosse già agli ottavi di finale.

Hanno fatto discutere le scelte di Luis Enrique che non ha portato in Qatar Sergio Ramos, Thiago Alcantara e De Gea provando a dare fiducia ai tanti giovani emergenti.

Il Costa Rica arriva al Mondiale dopo aver vinto lo spareggio qualificazione contro la Nuova Zelanda, la squadra di Luis Fernandez Suarez ha l’obiettivo di ben figurare in questo mondiale e tenere aperte le chance per la qualificazione fino all’ultima giornata.

Girone di ferro sia per il Giappone che per il Costa Rica che si trovano di fronte Germania e Spagna, tra le favorite per la vittoria del campionato del mondo.

🚨 ¡¡HOY DEBUTAMOS EN EL MUNDIAL!! ⚽ ESPAÑA – Costa Rica

🏆 Primera jornada del Mundial de #Catar2022

🕘 17.00 h. (hora peninsular española)

🏟 Estadio Al Thumama

📍 Doha (Catar)

📺 @La1_tve

#⃣ #VamosEspaña pic.twitter.com/9x1SGTa5X6 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 23, 2022

Spagna con il 4-3-3, in attacco confermato Alvaro Morata

Nessuna sorpresa nell’undici titolare di Luis Enrique, l’allenatore spagnolo ha caricato l’ambiente in vista dell’esordio in Qatar con l’obiettivo di stravolgere ancora una volta i pronostici ed arrivare alla fasi finali della competizione.

Senza De Gea la porta spagnola sarà difesa da Unai Simon con Azpilicueta, Pau Torres, Laporte e Jordi Alba a formare la linea difensiva.

Il centrocampo è tutto a tinte blaugrana con l’esperto Sergi Busquets in mezzo ai due talentini Gavi e Pedri.

Davanti la tecnica di Ansu Fati e Sarabia a supporto dell’unica punta Alvaro Morata.

Classico 4-4-2 per il Costa Rica, Navas guiderà la difesa

Luis Fernandez Suarez ha chiesto ai suoi grande attenzione e sacrificio per provare a contrastare il grande talento dei giocatori spagnoli.

In porta c’è l’esperto Keylor Navas, a proteggerlo Watson, Duarte, Calvo e Oviedo.



Borges e Tejeda saranno i due registi con Torres e Bennette sulle corsie laterali, davanti i due attaccanti saranno Campbell e Contreras.

La partita sarà trasmessa alle ore 17 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’App RaiPlay.