Principe William tremendo, l’obbligo imposto a Kate ogni giorno: non può sgarrare

Kate Middleton, che dura la vita da principessa! La moglie del principe William ha tante regole da seguire ma una in particolare è piuttosto ferrea: ecco l’obbligo imposto dal futuro re dell’Inghilterra.

Il principe William è non soltanto un marito amorevole ma anche un compagno severo. Sapete che obbligo ha imposto alla sua dolce metà? Incredibile.

Kate Middleton e la dura vita a corte

Bellezza ne ha da vendere, dolcezza non ne parliamo. Classe ed eleganza? Anche queste in abbondanza: trovare un difetto a Kate Middleton è davvero impossibile. Tra le reali più amate del Regno Unito e del mondo, la moglie del principe William non ha mai fatto sfigurare la Corona, al contrario.

Perfetta sotto ogni punto di vista, è stata sempre elogiata a palazzo. Persino la Regina Elisabetta aveva un debole per lei e oggi pare che anche Re Carlo la stimi più di ogni altro membro della royal family, persino più delle nipoti. Insomma, la borghese che è diventata principessa è modello positivo per la monarchia inglese.

Eppure, dietro il sorriso che sfoggia Kate talvolta si celano nient’altro che etichette e doveri da rispettare. Pensate che la Middleton non si arrabbi mai? O che sia sempre felice ogni giorno? Che non abbia anche lei giornate “no”? Stentiamo a crederci.

La principessa del Galles ha non solo un protocollo pubblico da rispettare ma anche regole interne e familiari che non possono essere violate. Una di queste, quella più severa, è stata imposta sapete da chi? Dal marito William!

L’obbligo di William per la consorte: assurdo

Chi dice che la vita da principessa sia tutta rose e fiori? Non certamente Kate Middleton che in quanto futura regina del Regno Unito ha fin dal 2011, anno in cui ha fatto il suo ingresso nella Royal Family, avuto doveri e obblighi non solo verso il regno ma anche verso la famiglia del marito.

Tante sono le regole che la ex duchessa di Cambridge deve rispettare, quella più importante riguarda l’alimentazione. Forse non ne siete a conoscenza ma la principessa segue una dieta ferrea che prevede l’assunzione di determinanti alimenti e l’esclusione tassativa di altri.

Mica è un caso che abbia il fisico di una modella? Vitino da vespa, viso da angelo, gambe e braccia toniche, la principessa del Galles e uno splendore! E la sua pelle? Liscia, senza rughe e luminosa: sembra quella di una ragazzina. Sicuramente il suo aspetto fisico dipende non solo dalla genetica ma anche dall’alimentazione che segue e dallo sport che pratica.

Riguardo la dieta, parliamone. Kate, secondo obbligo imposto da William e famiglia e previsto da protocollo di corte, non può mangiare, per esempio, i frutti di mare. Per quale ragione? Perché potrebbero provocarle un’intossicazione alimentare e mettere a repentaglio la sua vita.

Altra regola: no spaghetti al pomodoro! Perché? Troppo poco eleganti per una principessa! Il rischio di sbrodolarsi e sporcarsi è troppo alto! Abolita dunque anche pasta lunga per la stessa ragione.

Altra regola imposta dal marito alla principessa: no patate! Carlo e famiglia non prediligono i carboidrati e anche la Middleton di conseguenza deve adeguarsi. Vietato consumare anche il patè di fois gras che proprio di recente Re Carlo ha vietato nella famiglia reale per rispetto alle anatre ed oche.

Via libera per la principessa, invece, a frutta esotica, frutti rossi e bacche che si dice siano il segreto della sua pelle luminosa e della sua linea invidiabile.

Dunque non è tutto oro quello che luccica e la moglie di William ben lo sa. Questi piccoli segreti sull’alimentazione di corte sono stato svelati al The Telegraph dall’ex chef della Regina che per anni si è occupato della dieta dei reali.