Brexit, Bruxelles e Londra raggiungono un accordo sulla questione nordirlandese

Brexit: raggiunto un accordo tra Bruxelles e Londra per quel che concerne la delicata questione dell’Irlanda del Nord.

Trovato un accordo sul Protocollo per l’Irlanda del Nord. Lo hanno annunciato questo pomeriggio, in una conferenza stampa congiunta, il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dando così una notizia che potrebbe mettere fine a interminabili mesi di negoziato tra le parti per un problema la cui soluzione sembrava impossibile.

Brexit, trovato accordo per la questione dell’Irlanda del Nord

Rishi Sunak e Ursula Von der Leyen si sono incontrati questo lunedì nel Berkshire, a ovest di Londra, dopo aver annunciato domenica, in un comunicato, che il motivo dell’incontro era “continuare a lavorare” per fornire “soluzioni pratiche” al protocollo, che fa parte dell’accordo della Brexit ma che – fin dall’inizio – ha generato problemi in merito alla sua attuazione.

Inoltre, ha bloccato l’esecutivo dell’Irlanda del Nord, in attesa che i nazionalisti del DUP accettino di formare un governo con lo Sinn Féin, vincitore delle ultime elezioni, ma si rifiutano di protestare contro il protocollo, che affermano mette il Nord Irlanda in svantaggio rispetto al suo rapporto con l’unione.

L’arrivo di Sunak a Downing Street ha fatto sì che le smentite che sembravano stagnanti si concretizzassero, almeno per ora, anche se resta da attendere le reazioni degli unionisti e anche dei parlamentari conservatori più ‘Brexiters‘. Per ora, il DUP ha affermato che ci vorrà del tempo per studiare l’accordo.

Lo scopo dell’accordo da raggiungere

L’obiettivo è “raggiungere soluzioni condivise e concrete alla gamma di sfide complesse“, precisa un comunicato congiunto di Regno Unito e Unione Europea.

Sunak si è detto “lieto di riferire che ora abbiamo fatto un passo avanti” nel protocollo dell’Irlanda del Nord e che entrambe le parti hanno “cambiato il protocollo originale“.

Arriva, dunque, un nuovo trattato – chiamato Windsor Framework. “Abbiamo trovato il modo di porre fine all’incertezza e alle sfide per il popolo dell’Irlanda del Nord“, ha affermato, descrivendo in dettaglio le soluzioni ai principali problemi con il funzionamento del protocollo.

Il Regno Unito e l’UE hanno compiuto “tre grandi passi avanti“, ha detto il premier. Il primo garantirà il “flusso degli scambi all’interno del Regno Unito; il secondo riguarda il fatto che le due parti hanno “protetto il posto dell’Irlanda del Nord nell’Unione” e “abbiamo modificato il testo giuridico del protocollo” in modo che le decisioni sull’IVA si applichino a tutto il Regno Unito.

E aggiunge che il terzo “salvaguarderà la sovranità del popolo dell’Irlanda del Nord” e che il suo governo sarà in grado di impedire l’applicazione delle nuove leggi dell’UE nell’Irlanda del Nord.