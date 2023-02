Ursula Von der Leyen arriva a Kiev: sostegno dell’Ue all’Ucraina

By

Nella mattinata di oggi Ursula Von der Leyen è arrivata in Ucraina. Oggi l’incontro con i commissari del governo, domani summit con Zelensky.

Il sostegno dell’Ue all’Ucraina con la visita di Ursula Von der Leyen a Kiev. La presidentessa della Commissione Europea è atterrata nella Capitale, dove oggi si terrà un summit con il collegio dei commissari del governo.

Von der Leyen a Kiev, Zelensky: “Sostegno Ue importante”

Ursula Von der Leyen è arrivata a Kiev questa mattina, insieme a 15 commissari, per incontrare i vertici del governo ucraino prima, poi domani l’incontro con il Presidente. Un gesto importante quella della presiedete della Commissione Europea che ha rinnovato il sostegno Ue all’Ucraina nella guerra. Insieme al Presidente anche diversi vicepresidenti tra Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, e l’alto rappresentate Josep Borrell. E ancora Věra Jourová, Maros Sefčovic e Margaritis Schinas, insieme al nostro commissario Paolo Gentiloni, Nicolas Schmit, Didier Reynders, Janusz Wojciechowski, Ylva Johansson, Virginijus Sinkevicius, Olivér Várhelyi e Mairead McGuinness.

Il collegio in visita come confermato dalla stessa Ue sta a significare la presa di posizione ancora una volta dell’Unione, a favore del Paese invaso contro l’aggressione russa definita “immotivata”.

L’incontro servirà ai vertici Ue e a quelli ucraini per scambiarsi informazioni rilevanti alle cooperazione tra i Paesi membri e l’Ucraina, per discutere anche della ricostruzione imminente e del percorso che il Paese dovrà affrontare per entrare nell’Unione Europea. Domani prenderà parte all’incontro anche il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, mentre Von der Layen parla del sostegno anche economico dell’Europa a Kiev. Rivolgendosi direttamente a Zelensky la presidente durante la conferenza stampa ha affermato che mentre gli ucraini sono impegnati al fronte, sarà l’Europa a sostenere la sicurezza economica, con un sostegno che al momento ammonta a 50 miliardi di euro.

A proposito di cifre, il Consiglio europeo stanzierà a breve il settimo pacchetto per aiuti militari a Kiev, che ammonta a 500 milioni di euro, mentre 45 milioni andranno all’EUMAM Ucraina, ossia la formazione della Missione di assistenza militare. Il contributo totale, dopo il settimo pacchetto, dell’Europa a Kiev sarà di 3,6 miliardi di euro dall’inizio del conflitto.

Zelenksy: “E’ il momento della ricostruzione”

Lo stesso Zelensky è intervenuto ringraziando l’Europa del sostegno e della visita della presidentessa Von der Leyen, parlando della nuova sfida che attende l’Ucraina, ossia quella della ricostruzione. Il Presidente ucraino mira alla ripresa economica di un Paese devastato dal conflitto, durante la conferenza stampa congiunta che si è tenuta a Kiev insieme alla presidente della Commissione europea.

Il presidente ucraino ha inoltre informato che nella mattinata di oggi insieme a von der Leyen si è discusso anche delle forniture energetiche, ricordando che già in Ucraina sono arrivata più di 5 milioni di lampadine a risparmio con finanziamenti europei, per combattere lo spreco e provare a risparmiare in questo momento di grande crisi.

Intanto a Kramatorsk alcuni razzi russi sono arrivati nei centri abitati, colpendo tre case. Sono tre le vittime accertate al momento e 21 i feriti, con Zelensky che ha parlato di “attacco terroristico russo” dipingendo il nemico come il male assoluto. L’annuncio dell’attacco è stato dato dal sindaco su Facebook. l’appello di Oleksandr Honcharenko di rimanere nei rifugi alla popolazione è stato riportato da Ukrinform.